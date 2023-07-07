Штрафи за РРО, перевірки зарплат і податків: що зміниться для ФОПів з початку серпня

Наприкінці червня ВРУ ухвалила законопроект №8401, який скасовує єдиний податок 2%, запроваджує податкові перевірки бізнесу та повертає штрафи за невикористання РРО.

З 1 серпня в Україні повертаються документальні планові та позапланові перевірки. Причому, позапланові перевірки можуть бути проведені за зверненням самого платника податків, а також у випадку наявності у податкових органів інформації про наявність порушень податкового законодавства. Про це пише Фокус у статті "Кінець податкового раю. Парламент повернув довоєнні штрафи та перевірки бізнесу".

"Законопроект №8401 обмежує коло осіб, яких можуть позапланово перевірити. До них належать: представництва та філії іноземних суб’єктів господарювання, суб’єкти господарювання, які задіяні до виробництва та реалізації підакцизних товарів (зокрема, табак, алкоголь), представники грального бізнесу; провайдери фінансових та платіжних послуги, та в частині контролю з питань трансфертного ціноутворення", — пояснила Тетяна Ященко, партнер EXPATPRO.

За її словами, до переліку планових перевірок з 1 серпня податкова може включити суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із виробництва або реалізації підакцизних товарів; які займаються гральним бізнесом; які надають фінансові, платіжні послуги.

Податкова консультантка Олександра Томашевська розповіла, що потрапити у план-графік документальних перевірок можуть також платники, які за підсумками 2021 календарного року, мають один із ризиків. Наприклад, у компанії рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі, або ж у фірми рівень сплати податку на додану вартість (НДС) на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Крім того, можуть перевірити ті компанії, де зафіксована менша заробітна плата, ніж середня по підприємствам тієї ж галузі.

Податкові перевірки передбачені для тих підприємств, яких підозрюють у виплаті зарплат в конвертах

Окремо у законопроекті №8401 зазначили штрафи за порушення у сфері використання РРО.

"З 1 жовтня 2023 року повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО, при цьому від відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами) звільняються підприємці, що здійснюють діяльність на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій). Крім того, буде звільнено від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО (крім порушень при продажу підакцизних товарів, здійсненні діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор), вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року", — розповіла Фокусу Наталія Бута, головний бухгалтер Юридичної компанії GLS.

На її думку, закон не враховує вимог принципу верховенства права, оскільки суттєво порушує принцип юридичної визначеності закону. "Цей принцип юридичної визначеності є істотно важливим для плідності бізнесової діяльності з тим, щоб генерувати розвиток та економічний поступ. Текст закону (thelaw) має бути легко доступним та застосовуватись на практиці у передбачуваний спосіб та з логічною послідовністю. Нововведення мали бути проголошені наперед — до його застосування, щоб СГД могли передбачити для себе його наслідки, а вони ще наразі не опубліковані", — пояснила Наталія Бута.

Нагадаємо, як раніше повідомив народний депутат Данило Гетманцев, перевірки бізнесу, штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО та ПРРО) знову з'являться в Україні з 1 серпня 2023 року, а не з 1 липня, як планувалося спочатку.

Також Фокус писав, що підвищення акцизу та повернення ПДВ на пальне вже призвело до зростання цін на бензин, дизель та автомобільний газ.