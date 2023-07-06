"Газпром" погрожує Україні санкціями через позов на $5 млрд: що сталося

Російський монополіст стверджує, що позиція "Нафтогазу" може призвести до блокування всіх операцій між Україною і Росією.

Якщо "Нафтогаз України" звернеться до арбітражних судів у справі проти російського газового монополіста "Газпром", то росіяни обіцяють відповісти санкціями проти української компанії. Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє російське агентство Інтерфакс.

Він поскаржився, що "Нафтогаз" через суди у США хоче стягнути з Росії кілька мільярдів. Тож якщо українська компанія не відмовиться від цих претензій, Росія змушена буде запровадити санкції через "недобросовісні дії" з боку "Нафтогазу".

"Це може призвести до блокування будь-яких операцій між російськими компаніями і Нафтогазом", — заявив росіянин.

Олексій Міллер також звинуватив "Нафтогаз" у тому, що компанія нібито відмовляється приймати газ у точці входу "Сохрановка", яка розташована на окупованій російськими військами території. А "Газпром" має платити за транзит газу відповідно до чинного контракту.

Ще голова правління "Газпрому" сказав, що компанія не братиме участі в розгляді позовів, поданих проти неї в арбітражні суди Швейцарії та Швеції. Усе тому, що ці країни підтримують санкції проти РФ. Міллер назвав арбітражний розгляд нелегітимним у таких умовах

"Надумані спроби "Нафтогазу" продовжити цей розгляд свідчать про його неконструктивне ставлення до організації транзиту російського газу до Європи і загалом про вороже ставлення до Російської Федерації", — підкреслив Олексій Міллер.

Нагадаємо, 23 червня цього року стало відомо, що "Нафтогаз" і ще п'ять компаній групи хочуть примусово стягнути з Росії 5 мільярдів доларів компенсації за збитки та втрачене майно через окупацію Кримського півострова. Усе тому, що Росія з квітня 2023 року ігнорує рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі від 12 квітня 2023 року про виплату компенсації "Нафтогазу".

"Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", — зазначив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Ще Фокус повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж з російським газовим монополістом "Газпром". Відомо, що українська компанія вимагає від російської гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, оскільки "Газпром" розрахувався не повністю.