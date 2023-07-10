М'ясо, овочі, риба та хліб: Держстат показав, як в Україні дорожчають продукти (інфографіка)

Попри те, що темпи інфляції сповільнюються вже кілька місяців поспіль, деякі продукти харчування продовжують дорожчати. Найбільше додали в ціні — м'ясо, овочі та риба.

Зростання споживчих цін в Україні в червні прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні, у річному обчисленні вона знизилася до 12,8%. Про це свідчать дані Держстату.

Так, у червні минулого року аналітики зафіксували інфляцію на рівні 3,1%, тому в річному обчисленні за підсумками червня вже 2023 року рівень інфляції знизився до 12,8% з 15,3% за підсумками травня.

Крім того, у червні зафіксували базову дефляцію, рівень якої становив лише 0,1%. Але базова інфляція в травні знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні. Щодо річного обчислення, то рівень базової інфляції за підсумками червня 2023 року теж пішов на спад: 14,0% з 15,9% за підсумками травня.

У червні інфляція на споживчому ринку в Україні порівняно з травнем становила 0,8%, а з початку року — 4,6% Фото: Держстат

На споживчому ринку показники інфляції становили 4,6%, а базової — 3,2%.

Щодо вартості продуктів, то, як свідчать дані Державної служби статистики, на 0,1% подорожчали безалкогольні напої та продукти харчування. Крім того:

на 1,9% подорожчали м'ясо та м'ясопродукти;

на 1,0-0,2% — овочі, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, хліб.

При цьому відразу на 4,1-0,5% подешевшали:

яйця;

рис;

продукти переробки зернових ;

; соняшникова олія;

фрукти;

сало;

молоко;

сири;

Як змінюватимуться ціни до кінця року

Ще в травні цього року Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік з 18,7% до 14,8%. З таким прогнозом погоджуються і деякі експерти. Так, наприклад, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук поділився з Фокусом своєю думкою, чому інфляція в Україні сповільнюватиметься. За його словами, цьому посприяють:

слабкість внутрішнього споживчого попиту;

відсутність намірів влади значно переглядати комунальні тарифи;

стабільний обмінний курс;

зниження світових цін на агропродукцію.

Він також зазначив, що різкі й несподівані стрибки цін на окремі продукти, як це було з гречкою, курячими яйцями та цибулею, до кінця 2023 року теж малоймовірні.

Раніше Фокус докладно розповідав про те, які зміни чекають на українців у липні 2023 року. Також нагадаємо, що в Україні в червні почала різко дорожчати картопля. Експерти подорожчання пояснюють завершенням сезону реалізації овочів на споживчому ринку.