Дороге світло, недешевий бензин. Що змушує ціни в липні зростати

Зниження витрат на логістику та курсова стійкість, а також розширення пропозиції городини власного виробництва змушували ціни на продукти харчування у червні йти вниз. Однак з липня повернулися довоєнні ставки податків на пальне, що неодмінно позначиться на собівартості. Фокус з’ясував, цінники на яку продукцію можуть вже скоро нас неприємно здивувати.

За даними Держстату, у червні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі продовжувала сповільнюватися і впала до 12,8%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. При цьому базова інфляція в червні знизилася до 13,7% р/р із 15,6% р/р у травні.

"Уповільнення інфляції зумовлювалося більшою пропозицією продовольства та пального, зниженням світових цін на товарних ринках, а також поліпшенням інфляційних і курсових очікувань на тлі стійкої ситуації на готівковому валютному ринку", — повідомили в Національному банку.

У НБУ також звернули увагу на те, що підвищення тарифів на електроенергію не змусило ціни злетіти вгору, як очікувалося. Зокрема, завдяки пропозиції продовольства, зміцненню гривні на готівковому валютному ринку, а також поліпшенню інфляційних та курсових очікувань.

Яблука подешевшали на 0,5%, порівняно з травнем і коштують в середньому по 32,4 грн за кг. Фото: Pexels

У червні подорожчання оброблених продовольчих товарів стрімко сповільнювалося (до 14,7% р/р). Це частково пояснюється зниженням витрат бізнесу на логістику. Зокрема, тому у минулому місяці досить повільніше зростали ціни на хліб та хлібопродукти. У той же час курсова стійкість сприяла зниженню темпів зростання вартості харчів зі значною часткою імпорту в собівартості, зокрема на рибні продукти.

М'ясо трохи подешевшало, а картопля подорожчала на 60%: що відбувалось з цінами у червні

На кінець червня ціни на ряд фруктів майже не змінились порівняно з травнем, констатують в Інституті аграрної економіки (ІАЕ) з посиланням на офіційні дані Мінфіну України. Так, яблука в середньому коштують 32,40 грн/кг (-0,5%), апельсини — 56,10 грн/кг (+0,4%), лимони — 70,26 грн/кг (-0,8%). Водночас банани впали в ціні аж на 32,7% до 42,44 грн/кг. Суниця на кінець червня коштувала в діапазоні 60-70 грн/кг.

Полуниця цьогоріч на 25% дешевша, ніж минулого року.

"У цьому році позитивно відзначилась полуниця, яка була дешевшою, ніж минулого року. Незважаючи на травневі заморозки, продукції на ринку було вдосталь. Ціни в середньому були нижчими на 20-25%", — зауважив аналітик УКАБ Максим Гопка.

А от цінники на овочі борщового набору можуть дещо засмутити. Найбільше — на 61,1% — подорожчала картопля, яка на кінець червня коштувала 19,90 грн/кг, кажуть в ІАЕ. Буряк додав у ціні 37% — до 14,15 грн/кг, а морква подорожчала до 71,23 грн/кг (+9,8%). Дещо подешевшала капуста білокачанна — до 54,70 грн/кг (-9,3%) та цибуля ріпчаста — до 59,90 грн/кг (-11,8%).

Картопля у червні подорожчала на 60% відносно травня і коштує в середньому по 19,9 грн за кг Фото: Getty Images

Роздрібні ціни на основні види м’яса — яловичина, свинина, м’ясо птиці — в торговельній мережі зменшилися на 0,3-3% порівняно з травнем.

У червні впали ціни на яйця. За даними Держстату, продукція подешевшала на 16% порівняно з червнем минулого року та на 4% — відносно травня 2023-го. Це пояснюється насамперед збільшенням їх пропозиції у власних домогосподарствах населення. Спостерігалося в червні і падіння цін на молоко та сир (-0,5% порівняно з травнем).

Продуктовий марш: гречка б'є рекорди, а хліб дорожчає

Цінова ситуація з крупами залишається стабільною, зазначають в ІАЕ. Так, з початку року гречка подешевшала майже на чверть (-23,3 %) — до 52,82 грн/кг, рис втратив в ціні 4,6 % — до 57,25 грн/кг. Крупи ячні подешевшали на 4,7 %, а пшеничні — на 2,0 %. Зменшення цін пов’язано з низькими експортними цінами та достатніми для внутрішніх потреб запасами зернових. Лише пшоно додало 15,2 % — ціна досягла 30,05 грн/кг.

З початку 2023-го гречка подешевшала майже на чверть і продовжує падати в ціні

Протягом червня гречка подешевшала ще на 5,5% — до 52,82 грн/кг. Проте інші види круп зазнали незначного здорожчання: рис додав 2,5% — до 57,26 грн/кг, крупи пшеничні подорожчали на 1,2% — до 17,98 грн/кг.

Ціни на борошно пшеничне знизилися на 3%, а протягом червня ще на 17 копійок — до 16,38 грн/кг. Однак окремі види продукції хлібопекарської галузі продовжують дорожчати. Протягом першого місяця літа хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 0,6% — до 42,3 грн/кг, а з борошна першого ґатунку — 0,3% і коштує 34,82 грн/кг. Цінники на житній хліб підскочили до 36,57 грн/кг.

Подорожчання пального та електроенергії: скільки коштуватимуть продукти в липні-серпні

З 1 липня Україна повернулася до довоєнної системи оподаткування пального. Ціни на АЗС уже полізли вгору. Наприклад, бензин А-95 та бензин А-92 додали в ціні близько 3 грн — до 47,9 грн/л та 45,14 грн/л відповідно, а дизпаливо — +3,5 грн і коштує 46,86 грн. Аграрії вже відчули зростання цін на пальне і прогнозують вищі цифри на цінниках в супермаркетах.

З відновленням довоєнних ставок податків на пальне, ціни на АЗС зросли на 3 — 3,5 грн на бензин та ДП.

"Для аграріїв це неприємна річ, бо ми вступаємо в активну фазу збиральної кампанії. Є певні запаси пального, закупленого за нижчими цінами, але їх на всю кампанію не вистачить. Плюс через місяць-півтора вступаємо в посів озимих, зокрема, ріпаку, жита, пшениці, ячменю. Зрозуміло, ціна на цю кампанію буде дорожча", — каже генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Аграрії, які приступають до збиральної кампанії, відчули здорожчання пального. Кажуть: це вплине на вартість хліба

Тож вочевидь у липні-серпні відбудеться подорожчання продуктів харчування, зокрема, макаронних та хлібопекарських виробів, продовжує Коваль. Та цифри на цінниках ростимуть плавно.

Зростання цін через повернення довоєнних податків на пальне стримуватимуть низькі доходи населення, каже директор з енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Зростання цін на продукти буде менше 1%, бо у вартості продуктів харчування паливо, електроенергія складає невелику частину. По-друге, зростання цін обмежується низьким платоспроможним попитом населення", — пояснив експерт.

Яловичина, свинина та м’ясо птиці у липні-серпні можуть зазнати незначного здорожчання — на 1,5-3%, припускають в ІАЕ. А от фрукти традиційно дешевшатимуть через збільшення пропозиції власного виробництва.

Експерти очікують зниження цін на капусту, моркву, буряк, цибулю та картоплю.

"У липні ціна на чорну смородину у пік масового урожаю становитиме в діапазоні 70-90 грн/кг, малину — 75-90 грн/кг. На кінець літа ціни на яблука очікуються до 20 грн/кг. Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою. Так, ціна на апельсини очікується до 60 грн/кг, лимони до 65 грн/кг, банани до 50 грн/кг", — зауважила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Інна Сало.

Експерти очікують також зменшення вартості українського "борщу". Так, ціна капусти білокачанної знизиться до 35 грн/кг, буряку — до 10 грн/кг, цибулі ріпчастої та моркви — до 40 грн/кг, картоплі — до 15-17 грн/кг. А от ситуація з крупами та борошном залишатиметься відносно стабільною, прогнозують фахівці.

Хліб в середньому дорожчає на 0,5 - 2% щомісяця Фото: Wikimedia Commons

"Протягом першого тижня липня гречка вже подешевшала на 7% і зараз коштує в середньому 49,13 грн/кг. Очікується, що у липні-серпні гречка може подешевшати ще на 5-7%, борошно — на 0,5-1%. Але інші види круп — рис, пшоно — можуть зазнати незначного здорожчання на 3-5%. Середня ціна на хліб продовжить поступове зростання у середньому на 0,5-2% на місяць", — зауважила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Світлана Черемісіна.

Погані новини цього літа теж будуть: очікувати подальшого падіння цін на яйця не варто. Станом на 12 липня у магазинах Києва десяток яєць коштує 46,5-60 грн.

Інфляція зросте, а продукти харчування подорожчають на 5% до кінця літа, кажуть фінансисти.

"Яйце столове в літній період дешевшає, — пояснює Павло Коваль. — У цьому році спостерігається здешевлення і фіксація товару трохи раніше. Це викликано тим, що з господарств населення у весняно-літній період відбувається надходження яйця для власного споживання у більших обсягах, порівняно з зимовим періодом. А через воєнні дії в низці регіонів господарства населення зруйновані, покинуті, бо люди переміщені. Тобто є здешевлення яйця, але ціна не падатиме, як у попередні роки, буде стабілізація і до осені зростання".

Загалом треба готуватися до більш активного росту цін ближче до осені, кажуть фахівці. Показник інфляції у серпні у річному вимірі складе приблизно 15%, а в найближчі місяці може відбутися помітне зростання цін майже на всі категорії споживчих товарів, кажуть в інвестиційній компанії Eavex Capital. "У середньому Eavex Capital прогнозує збільшення кінцевих цін на продукти харчування на 5% за період липень-серпень", — зазначив директор аналітичного департаменту компанії Дмитро Чурін.

Ріст тарифів та цін на пальне збільшуватимуть собівартість виробництва, тож ціни рухатимуться вгору, вважають експерти Фото: Pexels

Підвищення вартості пального та електроенергії дедалі більше знаходитиме відображення у цінниках на продукти харчування.

"Залежно від виду продукції в середньому ціни зростуть від 5 до 15% ближче до осені. Собівартість буде дорожчати через підняття тарифів на світло, воду, паливно-мастильні матеріали, які будуть закладатись у собівартість виробництва. І пропозиції на ринку ставатиме менше", — резюмував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.