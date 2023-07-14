На роздоріжжі: у Європі не знають, як віддати Україні заморожені активи РФ

Розбіжності виникли під час зустрічі міністрів фінансів єврозони, оскільки деякі чиновники не згодні з позицією Європейського Центрального Банку щодо використання заарештованих коштів Росії.

Між Європейським союзом і Центральним банком ЄС розгорілися нові суперечки про те, як використати прибуток від більш ніж 200 мільярдів євро в заморожених активах російського центрального банку для допомоги у відновленні України. Про це 14 липня пише Bloomberg.

Повідомляється, що офіційні особи у виконавчій владі Євросоюзу не згодні з президентом ЄЦБ Крістін Лагард, яка стверджує, що дії проти санкційних активів дестабілізують фінансову стабільність єврозони і вплинуть на ліквідність єдиної валюти.

У матеріалі журналістів ідеться, що Єврокомісія виступила проти аргументів ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик уже було оцінено ще під час перших блокувань російських активів у лютому 2022 року, коли Росія тільки вторглася в Україну. Зазначається, що досі жодне з цих побоювань не підтвердилося.

Ці розбіжності проявилися на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні Лагард і віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

На думку глави Європейського Центрального Банку, податок на непередбачувані витрати негативно вплине на євро і призведе до переосмислення власників резервів.

У публікації також ідеться, що деякі держави блоку згодні з доводами Крістін Лагард, але є й ті, хто впевнений, що Європейському Союзу час рухатися вперед у питанні використання заблокованих російських активів.

Скільки може отримати Україна за рахунок активів РФ

Ще взимку було відомо, що в ЄС вивчають, як об'єднати пов'язані з РФ заблоковані активи та отримати прибуток, який можна було б використати для фінансування відновлення України. Тобто, тоді йшлося не про передачу конфіскованих коштів агресора, а лише щоб Україна отримала відсотковий дохід із цих коштів.

Водночас Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків, у лютому 2023 року розповідав Фокусу, що обсяг активів, який могла б отримати Україна від ЄС у рамках конфіскації, може бути на рівні 300-400 млрд євро. Але остаточна сума залежить від курсу євро і швидкості роботи європейських компетентних органів з пошуку активів.

Нагадаємо, що дискусії з приводу передання Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках, тривають у Євросоюзі з кінця травня цього року.

Тим часом міністр юстиції Денис Малюська 9 липня в ефірі телемарафону розповів, що Україна і міжнародні партнери вже розробили механізм компенсації збитків, завданих Росією під час повномасштабної війни.