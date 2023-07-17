"Буде гірше для Росії": у США розповіли, чому РФ краще продовжити зернову ініціативу

На думку радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Володимир Путін опинився перед непростим рішенням, але йому доведеться зробити вибір.

У США вважають, що президент Росії Володимир Путін може як відмовитися від виходу із зернової угоди, так і продовжити угоду. Але вихід з ініціативи виявиться негативним саме для РФ. Про це сказав 16 липня в інтерв'ю CBS News зробив радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, якщо РФ зірве зернову угоду, тоді весь світ зрозуміє, що в Кремлі згодні з тим, щоб країни глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії залишаться без необхідного продовольства за доступними цінами.

"І, як мені здається, у майбутньому це коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат. Тож це вибір, який доведеться зробити Володимиру Путіну. Ми тримаємо руку на пульсі, готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями", — підкреслив він.

Він також зазначив, що складно передбачити, на який крок зрештою зважиться господар Кремля.

"Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. В останні місяці він був у всіх напрямках" щодо цієї ініціативи", — додав Джейк Салліван.

Зернова угода між Україною та Росією

Завдяки ініціативі Україна отримала можливість транспортувати зерно і харчові продукти на тлі блокади Росією морських портів. Документи, які були підписані за посередництва ООН і Туреччини, регулюють дотримання норм безпечного судноплавства для експорту зерна і супутніх продуктів харчування. У списку є і добрива, наприклад аміак, який транспортується з українських портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Кораблі, згідно з домовленостями, проходять Чорним морем у спеціально створених коридорах. Відповідні локації розміновані. Усі торгові судна зобов'язані дотримуватися норм угоди та заходити до Туреччини для огляду. "Зернову угоду" вкотре продовжили 17 травня терміном на 60 днів. Її умови спливають 17 липня, але Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди.

При цьому ввечері 14 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган про успішні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Москва погодилася продовжити дію Чорноморської зернової угоди.

Нагадаємо також, що ще у квітні Україна закликала міжнародну спільноту тиснути на РФ, оскільки транспортування зерна опинилося в небезпеці. Генсек ООН надіслав очільнику Кремля листа, в якому попросив посприяти продовженню зернових угод. На думку української влади, це можливо тільки за умови міжнародного тиску на Росію.