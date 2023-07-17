Підрив Каховської ГЕС: скільки часу і грошей займе будівництво нової станції

Починати будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС можна тільки після деокупації всієї Херсонської області, вважають в "Укргідроенерго".

Нову ГЕС на місці зруйнованої російськими окупантами Каховської гідроелектростанції реально побудувати за сім років. Про це сказав генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Він зазначив, що цей термін не включає в себе період на підготовчі заходи і часу на деокупацію.

"Орієнтовний термін будівництва подібної гідроелектростанції становить приблизно 7 років. Зауважу, це без урахування термінів, які потрібні для обстеження території після деокупації, на демонтажні роботи", — сказав фахівець.

За словами Сироти, будівництво нової ГЕС потужністю 500-600 мегават коштуватиме, за попередніми підрахунками, близько 1-1,2 мільярда доларів. Він додав, що проєкт із розроблення будівництва тимчасових гребель уже розпочався.

"Це буде перший етап відновлення Каховської ГЕС", — підкреслив він.

Гендиректор "Укргідроенерго" також розповів, що підготовчі та будівельні роботи потрібно розпочинати одразу ж після деокупації регіону. Додаткові складнощі з будівництвом можуть виникнути через тривале розмінування території.

Без чого залишилася Україна після підриву дамби на Каховській ГЕС

Раніше в "Укргідроенерго" розповіли про втрати України, які виникли після теракту росіян на Каховській ГЕС. Так, за інформацією фахівців, Україна залишилася без:

Останнього ступеня Дніпровського каскаду ГЕС, який стримував велику воду Каховського водосховища.

Каховського водосховища, об'єм якого становив 18,2 км куб, воно постачало воду в чотири області України та сприяло розвитку сільського господарства. Також позбавлений водопостачання й окупований росіянами Крим, адже поблизу Нової Каховки починається Північнокримський канал.

1,5 — 2 млрд кВтг електроенергії, які станція виробляла в середньому для енергосистеми на рік до жовтня 2022 року.

Маневрові потужності для регулювання пікових навантажень, зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях.

Спорудження Каховської ГЕС, яка була пам'яткою архітектури та працею багатьох поколінь. А також туристичним магнітом регіону.

Глибоководного шляху від Чорного моря до Запоріжжя. Він "годував" і був артерією для кораблів з усього світу.

Мосту з автомобільною дорогою та залізничним сполученням, газопроводом та іншими комунікаціями, що з'єднують правий і лівий берег.

Нагадаємо, теракт на Каховській ГЕС трапився рано вранці 6 червня, коли росіянами було підірвано дамбу. Потужний вибух зруйнував конструкцію і потужні потоки води затопили величезну територію нижче по руслу Дніпра, спровокувавши екологічну катастрофу. Багато людей опинилися в пастці і були змушені забиратися на дахи будинків.