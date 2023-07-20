"Дуже складно на цьому етапі": дипломат розповів, чи можна повернути РФ до зернової угоди

За словами парламентера Девіда Гарланда, наступна зернова угода, можливо, буде масштабнішою. Вона може бути пов'язана із закінченням війни.

Росію буде досить важко повернути до зернової угоди на даному етапі. Про це заявив виконавчий директор Центру гуманітарного діалогу Девід Гарланд в інтерв'ю CNN.

За його словами, вийшовши із зернової угоди, РФ зробила дуже "драматичний" хід.

"Буде дуже важко повернути Росію в угоди. Зараз вони зайшли дуже далеко", — сказав Гарланд.

За його словами, жодного оптимізму в цьому питанні немає. Він зазначив, що це найгірший момент за всю історію чорноморської ініціативи.

Гарланд зазначив, що РФ контролює північну частину Чорного моря. Тому без її "згоди" продовжувати постачання зерна з України неможливо. Майбутня угода матиме зовсім інший характер, оскільки в Кремлі зробили занадто багато, щоб повернутися назад було не можна.

"Сумніваюся, що ми повернемося до цього. Я думаю, що наступного разу буде щось серйозне, ймовірно, в контексті угоди, яка покладе край війні", — сказав він.

Однак, за словами дипломата, є ймовірність, що під тиском президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і лідерів країн, які безпосередньо потерпають від нестачі зерна, глава Кремля Володимир Путін погодиться на "гуманітарне постачання".

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що Туреччина, найімовірніше, відмовиться від ідеї супроводжувати судна з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи". Поки українська влада продовжує працювати над тим, щоб організувати роботу "зернового коридору" без Росії, страховики і вантажовідправники не вірять в успіх.

Також у Мінагрополітики пояснили, як може працювати зернова ініціатива. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, існує механізм, який може забезпечити існування зернової угоди навіть після виходу Росії.