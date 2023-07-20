Українцям не подобається платити податки: чому в цьому винна держава

Виявляється, багато українців не хочуть платити податки зовсім не через брак грошей. Фокус розповідає про справжню причину.

Більшість українців не хочуть платити податки, оскільки невпевнені в надійності державних структур і не довіряють їм. Про це йдеться в дослідженні CASE Україна.

Так, ключовою причиною небажання платити податки українці називають:

низькі доходи — про це заявили 80,3% опитаних;

упевненість, що сплачені гроші крадуть — 73,6%.

Українці пояснили, чому не хочуть платити податки Фото: CASE Украина

"Крім того, 65,8% опитаних причиною небажання платити податки назвали неможливість впливати на те, куди держава витрачає податки. А 59,8% кажуть, що отримують від держави неякісні послуги, тому оплачувати їх податками безглуздо.

"Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей. На інші причини припало лише 11,2% відповідей", — зазначається в дослідженні.

Чи можливо знизити податки під час війни

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що йому подобається така ідея, однак реалізувати її за нинішніх умов буде доволі проблематично. Але ось перемоги у війні з Росією у нашої країни з'явиться більший рівень можливостей.

Як зазначив Зеленський, Україна потребує нового раціонального податкового договору між державою і суспільством, а також реальної легалізації майна.

"Але зараз, під час такої війни та очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама стане донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим", — зазначив глава держави.

Нагадаємо також, що в Україні з 1 серпня повертаються документальні планові та позапланові перевірки. Детально про це Фокус розповідав у статті: "Кінець податкового раю. Парламент повернув довоєнні штрафи і перевірки бізнесу".