Акціонери "Сенс Банку" готові оскаржувати рішення про його виведення з ринку, — НБУ
При цьому у Національному банку запевняють, що готові до будь-якого розвитку подій та переконані, що націоналізація системно "Сенс Банку" точно відбудеться.
Акціонери "Сенс Банку" (раніше — Альфа Банк) вже попередили Національний банк України про те, що планують оскаржувати рішення щодо виведення банку з ринку. Про це сказав під час брифінгу 20 липня голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, у Нацбанку розуміли, що акціонери "Сенс Банку" можуть вдатися до такого кроку, тому підготувалися до усіх можливих подій.
"Ми вже отримували повідомлення про намір акціонерів оскаржувати цю процедуру. Національний банк готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке приймалося сьогодні, цілком обґрунтоване, ухвалене у чіткій відповідності до установленого порядку, і за наявності усіх визначених законодавством підстав", — розповів Пишний.
Націоналізація "Сенс Банку": що відомо
20 липня стало відомо, що Нацбанк вирішив вивести фінансову установу з ринку. З 21 числа у банку вже працюватиме тимчасова адміністрація. За інформацією регулятора, після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення.
Як пояснив Фокусу радник з питань банків та фінансів Case Ukraine Євген Дубогриз, після цього рішення в Кабміні мали б вирішити, чи хоче держава стати акціонером банку, тобто увійти в капітал "Сенс Банку".
"Якщо Кабінет міністрів каже "так", а він, судячи з усього, саме так і скаже, то банк буде націоналізовано відповідно до закону про особливості виведення з ринку системно важливих банків. Цей банк вивели з ринку саме відповідно до цього закону на підставі того, що щодо власників Сенс Банку є санкції РНБО та санкції закордонних держав. Тобто юридичний привід – санкції до акціонерів банку", — пояснив експерт.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року Фокус у своїй статті: "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація — фактично єдиний варіант для банку залишитися на фінансовому ринку України.
Раніше у травні стало відомо, що співвласнику "Альфа-банку" Петру Авену загрожує в'язниця за порушення санкцій