Взяли бізнес за горло: як Росія сподівається заробити для подальшої війни в Україні

Передбачається, що податок на надприбуток з великого бізнесу принесе в російський бюджет близько 300 мільярдів рублів.

Державна Дума Росії підтримала закон про введення податку на надприбутки. Завдяки цьому податку в Кремлі розраховують поповнити заробіток на місцевому бізнесі, повідомляє Forbes.

Відомо, що податок торкнеться організацій, середній прибуток яких у період з 2021 по 2022 рік перевищив 1 млрд рублів . Ставка податку становитиме 10% суми перевищення прибутку. Сплатити податок потрібно до 28 січня 2024 року. При цьому бізнес підприємствам, які проведуть оплату до 30 листопада цього року, обіцяють знижку в розмірі 50%.

Зазначається також, що ще до ухвалення закону в Держдумі в документ було внесено поправку, у межах якої для компаній, чиї інвестиції зростали швидше, ніж доходи в період із 2021 до 2022 року, передбачено пільги. Так, їм обмежать розмір максимального податку в розмірі половини податкової бази 2022 року.

Цей податок не стосується підприємств малого та середнього бізнесу, а також організацій, створених після 1 січня позаминулого року. Його також не платитимуть підприємства з нафтової, нафтопереробної та вугільної сфери, виробники скрапленого природного газу (LNG) та аграрії, які сплачують єдиний сільськогосподарський податок. Також від сплати податку будуть звільнені:

забудовники, які займаються проєктами пайового будівництва;

компанії, які не отримували прибутку від реалізації продукції у 2018-2019 роках.

У Міністерстві фінансів Росії вважають, що з топ-50 платників податку на надприбуток, 20% припаде на підприємства, що займаються видобутком твердих корисних копалин, 19% — на виробників мінеральних добрив, 13% — на металургійний комплекс, 12% — на підприємства оптової та роздрібної торгівлі і 9% — на організації банківської сфери.

Збір податку на надприбуток будуть переадресовувати до федерального бюджету РФ. Очікується, що доходи допоможуть країні-агресору продовжувати війну проти України, оскільки за рахунок податку сподіваються додатково зібрати близько 300 мільярдів рублів з російських бізнесів.

Що відбувається з наповненням федерального бюджету РФ

Дефіцит федерального бюджету Росії за січень-червень 2023 року становив 2,59 трлн рублів. Це дані попередньої оцінки виконання бюджету Мінфіну РФ.

"Доходи федерального бюджету за перше півріччя становили 12,38 трлн руб., що на 11,7% нижче, ніж за аналогічний період 2022 року. За січень-травень доходи становили 9,81 трлн рублів", — ідеться в повідомленні Мінфіну РФ.

При цьому минулого року в Росії вже був рекордний дефіцит федерального бюджету.

"За весь 2022 рік російський бюджет намалював 3,2 трильйона дефіциту. Щоб покрити пролом у бюджеті російська влада продає активи Фонду добробуту. Щомісяця російська влада продає до півтонни золота з активів Фонду, а він не нескінченний", — розповів економіст Олег Пендзин.

Нагадаємо також, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів. При всьому цьому, президент РФ Росії Володимир Путін відвідав 16 червня Петербурзький економічний форум (ПМЕФ) і заявив, що Росія обов'язково залишиться серед провідних світових економік.