Як передати показники лічильника газу без інтернету: пояснення від "Нафтогазу"

Повідомляти показники лічильника клієнтам потрібно щомісяця в особистому кабінеті на сайті компанії або ж за допомогою чат-ботів. Якщо в клієнтів немає доступу до інтернету, можна звернутися на гарячу лінію компанії.

Українці-клієнти "Нафтогазу", які не мають змоги користуватися смартфонами або ноутбуками, можуть передавати показники лічильника звичним методом. Про це розповіли в пресслужбі "Нафтогазу".

Зазначається, що повідомляти показники лічильника клієнтам потрібно щомісяця в особистому кабінеті на сайті компанії або ж за допомогою чат-ботів. Але якщо в клієнтів немає доступу до інтернету, повідомляти ці дані можна й іншим способом.

У "Нафтогазі" назвали три номери, за якими клієнти можуть зв'язатися з операторами компанії:

066-300-28-88,

098-300-28-88,

093-300-28-88.

"Телефонувати можна в робочі дні з 8:00 до 19:00, а у вихідні — з 9 до 19:00", — розповіли в пресслужбі.

Зателефонувавши за будь-яким із цих номерів, далі потрібно набрати в голосовому меню цифру три. Після цього клієнт зможе поговорити з "живим" оператором, який внесе в базу показники вашого лічильника.

Жителі Києва по-новому оплачують комуналку

На початку липня в жителів Києва з'явилася можливість оплачувати комунальні рахунки в додатку "Київ Цифровий". Скористатися такою функцією можна після додання своєї особистої адреси проживання. Після цього всі рахунки та квитанції автоматично підтягуватимуться до профілю й там зберігатимуться.

Щойно прийде нова платіжка для оплати комунальних послуг, кияни отримуватимуть про це відповідне повідомлення.

До слова, 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни. Місцеві бюджети змогли накопичити понад 150 мільярдів гривень, тому в них має бути можливість зайнятися фінансуванням водоканалів. Це допоможе зберегти гроші в гаманцях людей.

Також Фокус розповідав, борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року становили понад 100 мільярдів гривень.

Також нагадаємо, що 21 травня керівник НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що Україна потребує 45-46 мільярдів гривень на підготовку енергосистеми до холодів.