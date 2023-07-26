Компенсація за зруйноване війною житло: чи заплатять українцям за самостійний ремонт

У Верховній Раді запевняють, що держава не планує залишати без грошей українців, які зробили ремонт власним коштом. Але щоб виплатити громадянам компенсації — необхідно змінити чинне законодавство.

Українці, які вирішили не чекати виплат від держави і самостійно відремонтували пошкоджене внаслідок війни житло, отримають державні гроші, після того як буде затверджено чіткий механізм. Про це заявила в ефірі телемарафону 25 липня голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, влада не збирається залишати без грошей українців, які витратили на ремонт житла власні кошти. Але щоб виплатити людям гроші, необхідно змінити основний закон, який запровадив механізм компенсації за пошкоджене житло.

"Я переконана, що уряд разом із Міністерством відбудови та Міністерством цифрової трансформації напрацюють відповідні рішення, щоб українці, які витратили свої власні кошти на ремонт житла, мали змогу отримати компенсацію через "Дію" та Реєстр пошкодженого та зруйнованого житла", — пояснила вона.

Вона зазначила, що наразі відсутня процедура, як саме таким українцям виплачуватимуть гроші. Але, за словами Олени Шуляк, справедлива формула буде знайдена.

"Чи потрібно буде показувати підтверджені витрати, чи будуть це чеки, чи будуть це договори, чи це буде компенсація за середньою вартістю, як це відбувається за програмою єВідновлення. Я впевнена, що ми з урядом знайдемо справедливу формулу для всіх", — наголосила Шуляк.

Компенсація за пошкоджене житло

Нагадаємо, нещодавно Кабмін України погодив порядок надання державної фіндопомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає, що громадяни, чиє житло було пошкоджено під час повномасштабної війни з РФ, отримають державну допомогу на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою електронної послуги "єВідновлення".

З весни ця послуга доступна для громадян, чиє житло зазнало незначних ушкоджень і яке ще не було відремонтовано. Йдеться, насамперед, про заміну:

вікон;

дверей;

ремонт покрівлі тощо.

Допомогу насамперед виділяють:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок бойових дій;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим.

Також пріоритет у наданні компенсацій мають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю 1 і 2 груп, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу, діти сироти та позбавлені батьківського піклування.

Максимальна сума допомоги за програмою "єВідновлення" становить 200 тисяч гривень.

Раніше Фокус пояснював, кого з українців можуть залишити без компенсації за те, що російські окупанти зруйнували їхнє житло. Також нагадаємо, що Україна вимагатиме від Росії 300 млрд доларів компенсації за шкоду, отриману під час великого вторгнення армії агресора.