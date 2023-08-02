"Москва готова": у Путіна висловилися про відновлення "зернової угоди"

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, РФ може "негайно повернутися" до "зернової угоди", однак тільки після виконання деяких умов.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація готова відновити "зернову угоду" після виконання умов Москви. Про це пише російське видання "РИА Новости" 1 серпня.

Прессекретареві президента РФ Володимира Путіна поставили запитання про те, чи змінилася позиція російської сторони щодо повернення до "зернової угоди" і чи готові в Москві перейти до переговорів щодо відновлення домовленості.

"Москва готова негайно повернутися до зернової угоди. Але після того, як будуть виконані умови для Росії", — відповів Дмитро Пєсков.

Вихід РФ із зернової угоди: що відомо

Нагадаємо, 18 липня, у МЗС РФ підтвердили, що Москва припиняє дію "зернової угоди". За словами представника відомства Марії Захарової, це рішення передбачає відкликання гарантій безпеки судноплавства і згортання морського гуманітарного коридору.

Президент РФ Володимир Путін 20 липня назвав умови, за яких він готовий повернутися до "зернової угоди". Йдеться про скасування санкцій, накладених на зерно і добрива з РФ, повернення в банки РФ системи SWIFT, дозвіл торгувати запчастинами для сільгосптехніки та розблокування сільськогосподарських активів, розв'язання проблем зі страхуванням і фрахтуванням суден, а також про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 21 липня звернувся до країн Заходу із закликом "вжити заходів" щодо очікувань президента Російської Федерації Володимира Путіна від "зернової угоди".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу 1 серпня зазначила, що глава організації Антоніу Гутерріш продовжує робити спроби повернути Росію до виконання "зернової угоди". За її словами, дискусії "за лаштунками" на цю тему тривають.