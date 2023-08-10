Пенсії тим, хто працював у РФ: як уряд пропонує врегулювати питання

Через військову агресію РФ ускладнилися можливості врегулювання питання призначення пенсій для тих українців, які свого часу працювали в країні-агресорі. У Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №9453, покликаний вирішити це питання. Фокус з'ясував, що він змінює.

Після широкомасштабного вторгнення РФ фактично припинено документообіг та контакти між державними установами України та Росії. Тож засвідчення тривалості трудового стажу та суми заробітку тим, хто працював у країні-агресорі та хоче вийти на пенсію в Україні стало неможливим. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсія не для всіх. Чи можна отримати в Україні стаж, якщо основне місце роботи — за кордоном".

Через денонсацію Угоди про гарантії прав громадян держав — учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення Києвом та Москвою, право на призначення пенсії в Україні втратять:

громадяни України, які набули стаж в державах — учасницях СНД;

військовослужбовці, які отримували пенсію відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав — учасниць СНД;

співробітники органів внутрішніх справ, які отримували пенсію відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав — учасниць СНД.

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №9453, націлений врегулювати це питання.

Урядовий проєкт закону №9453 пропонує:

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в РФ.

Законопроєкт передбачає повернення до ідентифікації ВПО на загальних підставах Фото: УНІАН

"Законопроєкт 9453 позитивно вплине на майбутніх пенсіонерів, а це близько 1 мільйону людей. Так, пропонується враховувати стаж роботи за кордоном. Це саме буде стосуватися наших громадян, які були вимушені виїхати з України і які офіційно влаштувалися за кордоном на роботу. Період їх роботи за кордоном буде зараховуватися до загального стажу і на момент виходу на пенсію він буде враховуватися", — каже адвокат Дмитро Кострюков.

Припинення документообігу між РФ та Україною ускладнюють уточнення проблемних питань під час призначення пенсій.

"Законопроєкт передбачає, яким чином обчислюється стаж, якщо людина працювала за кордоном, проходила військову службу за кордоном, яким чином включати ці періоди в трудовий стаж, як розраховувати пенсії, і передбачає певні моменти щодо збільшення розміру пенсії, тобто перерахунок", — зазначає Микола Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS.

Однак документ не усуває перешкод для врегулювання питань зарахування стажу під час неправильного оформлення документів.

"Зі стажем [набутим у країнах СРСР] величезна проблема, бо приблизно 50 — 60% людям його не враховують, а вони не можуть зробити запит до Росії, не отримують там ніякої відповіді, бо консульські канали зв’язку не працюють, міністерства юстиції ніяк не взаємодіють, — констатує Максимов.

Документ визначає умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в РФ. Фото: Pexels

Автори законопроєкту також пропонують доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії, зокрема, за таких умов:

тимчасове проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплат;

особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також документом пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Нагадаємо, громадяни, які отримали статус ВПО до початку вторгнення Росії, мають пройти фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" для отримання соціальних виплат. Це можна зробити як особисто, так і взявши участь у відеоконференції, під час якої треба показати підтверджувальні документи чи пройти авторизацію на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням ідентифікації через "Дію" та ін.

Також Фокус писав, що українські пенсіонери з прифронтової зони можуть отримати доплати від ООН. Розмір допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншим ніж 100 грн.