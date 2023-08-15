Компенсації за працевлаштування: на що можуть розраховувати роботодавці

Українським роботодавцям держава виплачує компенсацію за працевлаштування безробітних громадян. Фокус розповідає, які види виплат існують.

В Україні діють одразу кілька компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу. Зокрема, роботодавцям надаються компенсації за прийняття на роботу безробітних громадян. Про це повідомили в Київському обласному центрі зайнятості.

На яку компенсацію можуть розраховувати роботодавці?

На компенсацію Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за працевлаштування:

батьків, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

довгострокових безробітних (понад пів року місяців на обліку);

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб, звільнених після відбування покарання або примусового лікування;

осіб, щодо яких, згідно із Законом, установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їхнього звільнення тощо.

На компенсацію 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування:

громадян з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

учасників бойових дій, осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років.

Компенсацію 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування:

осіб віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

громадян віком до 35 років — на перше робоче місце;

людей, звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Нагадаємо також, що в січні 2023 року Кабмін України змінив умови виплат компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, компенсацію витрат держава нараховуватиме в розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після направлення центрів зайнятості. При цьому компенсація не може перевищувати два розміри мінімальної заробітної плати (тобто бути більшою за 13 400 грн) або вирахуваної з неї відповідної суми, якщо переселенець мав графік неповного робочого дня.

Водночас розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців із 10 січня 2023 року становить 6,7 тис. грн.