Допомогти Європі: як Україна рятує ЄС від "газової голки" Росії
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, використання українських ПСГ допомагає забезпечувати енергетичну безпеку всього європейського континенту.
Україна отримала від європейських трейдерів майже 600 мільйонів кубометрів газу і вже закачала їх у свої підземні газосховища. Про це в ефірі Bloomberg заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Він зазначив, що Україна розпоряджається найбільшими газовими сховищами на території ЄС, у яких можна зберігати понад 30 мільярдів кубометрів палива.
"Як видно з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри на війну. Це хороший знак для нас і Європи загалом", — сказав він.
Український міністр також додав, що газові сховища ЄС майже заповнені паливом на осінньо-зимовий період, тому використання українських ПСГ "відіграє значну роль для забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту в цілому".
Герман Галущенко підкреслив, що європейські трейдери можуть перекачати в українські газосховища до 15 мільярдів кубометрів газу для зберігання.
Зазначимо, що агентство Reuters на початку серпня 2023 року повідомляло, що країни Євросоюзу планують заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Тож, як вважають журналісти, Україна, зберігаючи європейський газ на своїй території, заробить валютну виручку, тоді як РФ втрачає мільярди доларів через скорочення поставок свого газу в ЄС.
Водночас у НАК "Нафтогаз України" повідомляли, що своє блакитне паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років і безперешкодно реекспортувати в газосховища в інші країни.
Навіщо це потрібно Україні
У листопаді 2022 року українська влада оголосила про сертифікацію "Укртрансгазу", що дасть змогу компанії стати європейським оператором газосховищ. Завдяки цьому наша країна зможе зберігати у своїх ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС, що збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.
Крім того, в України з'явиться можливість стати стратегічним партнером Європи в газовій сфері, зміцнити власну енергетичну безпеку, поглибити євроінтеграційні процеси та розвинути власний газовий ринок.
Також раніше Фокус розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть розділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.