Замість "зернової угоди": Росія, Туреччина і Катар готують нову угоду, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що Москва заздалегідь попередила Анкару про свій намір вийти із "зернової угоди". Нова угода для експорту російського зерна може бути укладена в найближчі вихідні.

Росія, Туреччина і Катар працюють над новою угодою про експорт зерна, яка могла б стати альтернативою "Чорноморській зерновій ініціативі". Про це пише російська служба BILD.

У виданні повідомляють, що в їхнє розпорядження потрапило робоче листування між представниками міністерств закордонних справ і посольств РФ і Туреччини. Із листів, надісланих із 21 липня до 8 серпня, журналісти дійшли висновку, що Москва заздалегідь сповістила Анкару про припинення своєї участі в "зерновій угоді".

Повідомляється, що наразі Росія, Туреччина і Катар розробляють тристоронню угоду, яка дала б змогу здійснювати транспортування російського зерна до бідних держав, зокрема до Африки.

Очікується, що організацією нової угоди займеться Анкара, а Катар виступить спонсором поставок. За даними журналістів, угоду може бути укладено в найближчі вихідні в Будапешті.

При цьому у виданні зазначають, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан продовжує закликати Кремль повернутися до старої "зернової угоди", щоб Україна також мала можливість експортувати зерно.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 18 серпня, офіційні особи США ведуть активний діалог з Анкарою, щоб запобігти її сприянню Росії в обході міжнародних санкцій. При цьому Вашингтон прагне уникнути введення санкцій проти Туреччини.

Ми також повідомляли 17 серпня, що турецька сторона надіслала попередження до Москви, вимагаючи уникнути подальшої ескалації, у відповідь на атаку й обстріл вантажного судна, що належить Туреччині, російськими військово-морськими силами.

Раніше, 16 серпня, ми писали про те, що за даними спостерігача Йорука Ішика, Туреччина не інспектує російські військові кораблі, які не ходять під військово-морським прапором.