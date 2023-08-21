Деяким українцям виплатять нову фінансову допомогу: хто може розраховувати

Українці, які опинилися в складній ситуації через війну, знову можуть розраховувати на міжнародну фінансову допомогу.

Деякі українці можуть подавати заявку на грошову допомогу, яку виплатять благодійні фонди "Благополуччя дітей" і Diakonie Katastrophenhilfe. Програма фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Про це йдеться на сайті Zayava Info.

Отримати гроші можуть сім'ї зі статусом ВПО, які виховують неповнолітніх дітей і проживають у Києві або області. Також є ще дві важливі умови:

у громадян має бути статут ВПО з 24 лютого 2023 року;

їхнє житло було зруйновано під час бойових дій.

Якщо сім'я підходить за критеріями, грошову допомогу їй виплачуватимуть протягом чотирьох місяців. Але сума виплат поки що тримається в секреті.

Приєднатися до програми можна буде після заповнення заявки. При цьому наголошується, що реєстрація не гарантує, що сім'я отримає виплату. Так, потрібно чітко вказати відомості про сім'ю:

анкетні дані;

склад і доходи сім'ї;

якої саме допомоги потребує сім'я.

Відомо, що заявки прийматимуть до 15 вересня 2023 року.

На які держвиплати можуть розраховувати ВПО у 2023 році?

Деяким переселенцям держава продовжить виплачувати фінансову допомогу, розмір якої становить:

3 000 гривень — на дітей і громадян з інвалідністю;

— на дітей і громадян з інвалідністю; 2 000 гривень — для решти ВПО.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що Міжнародна організація Dorcas оголосила про початок реєстрації на виплату допомоги жителям і переселенцям у Запорізькій області. У квітні 2023 року ця ж організація виплачувала переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях по 6 600 гривень.

Того ж дня з'явилася інформація, що у Львові дітям, чиї батьки загинули під час війни з Росією, до повноліття щорічно виплачуватимуть по 50 тисяч гривень.

Крім того, ВПО, які виховують дітей і замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Прийом заявок розпочався 21 липня.