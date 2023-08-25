Вино, віскі, бренді: чому та як саме зростуть ціни на алкоголь у 2023 році

До кінця 2023 року в Україні очікується зростання цін на спиртні напої. Це, зокрема, пов’язано з ініціативою уряду підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв. Крім того, цифри на цінниках зміняться через подорожчання електроенергії, інфляцію та інші економічні чинники.

Вже до кінця цього року ціни на алкоголь в Україні можуть зрости. Уряд хоче підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв на 11 — 71%. Про це пише Фокус у новій статті "Винна карта України. Що відбувається з виноробством та чому ціни на алкоголь зростуть".

У підготовленому Мінекономіки проєкті постанови пропонується внести зміни у додаток до постанови КМУ від 30.10.2008 № 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв". Документ, який наразі зник із сайту відомства, передбачає таке підвищення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін:

на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;

на віскі, ром та джин – на 25%;

на коньяк (бренді) – на 11-12%;

на звичайні (неігристі) вина – на 62%;

на сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% – на 61-71%;

на вина ігристі та газовані винні напої — на 28%.

Уряд не підвищував мінімальні ціни на алкоголь з 2018 року

Чому уряд регулює мінімальні ціни на алкоголь

Згідно з проєктом Мінекономіки, підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь продиктовано зростанням видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо) та зміною з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої.

"Уряд не контролює ціни загалом, лише мінімальні, — пояснює економіст Борис Кушнірук. — Вважається, і не безпідставно, що якщо товар продається нижче об’єктивно певної мінімальної ціни, це означає, що або це не зовсім якісний товар, або він продається без сплати податків, в першу чергу акцизу. Тому встановлюючи мінімальну ціну, уряд контролює і сплату податків, по-друге, прибирає з ринку продукцію, яка або неякісна, або пов’язана з несплатою податків".

Уряд регулює мінімальні ціни, щоб контролювати сплату податків Фото: Timur Saglambilek: Pexels

У згадану постанову уряду вносилися точкові зміни у 2009 – 2018 роках. Останні відбулась у 2021 році і стосувалась тільки категорії деяких вин. У 2021 році у відповідь на заклики виробників алкоголю Міністерство економіки розробило проєкт про перегляд мінімальних роздрібних цін. У ньому мінімальні оптові й роздрібні ціни на на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонували підвищити на 8,3%, віскі, ром і джин — на 8,4%, коньяк — на 4,8- 8,3%, винну продукцію — на 8,2-34,2%.

Уряд планує підняти мінімальні оптові та роздрібні ціни на алкоголь на 11 — 70%

Однак через війну рішення не було ухвалене.

"На вино в 2021-му трошки піднімали мінімальну ціну, а з 2018-го на міцний алкоголь ніхто не піднімав. З того часу і вартість пляшки, і корку, і самої продукції, і роботи, і енергоносіїв росли. Не доходили руки і це не є дуже популярно для наших політиків", — зауважив економіст Олег Пендзин.

Чи зростуть ціни на алкоголь

"Підняття мінімальної ціни на пляшку ще не означає, що всі попідвищують свої ціни", — каже Пендзин і додає: легальні виробники, які сплачують податки, й так не можуть собі дозволити продавати за нижчими цінами.

Рішення уряду може і не спровокувати ріст цін на алкоголь, кажуть економісти Фото: ukranews.com

Економіст Борис Кушнірук припустив, що після ухвалення урядової постанови виробники алкоголю можуть спочатку підвищити ціни, але потім будуть їх регулювати в залежності від реального попиту та пропозиції. Однак алкоголь може подорожчати через інші фактори: зростання вартості електроенергії, пального, сировини.

"На мінімальну роздрібну ціну впливає, по-перше, рівень інфляції, по-друге, ріст ціни на склотару, бо ворог порозбивав скляні заводи, на засоби захисту рослин. Це все впливає на формування ціни на ринку. Звісно, вино дорожчатиме, але і якість його покращуватиметься", — резюмував голова спілки Укрсадвинпром Володимир Печко.

Алкоголь в Україні може подорожчати через підвищення інфляції та подорожчання витратних матеріалів

Нагадаємо, у Міністерстві вважають, що підвищення мінімальних цін на алкоголь збільшать надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 500 млн грн. У разі ухвалення проєкту постанови, найдешевша горілка в Україні (пляшка 0,5 літрів) коштуватиме 101 гривню.

Також Фокус писав, що ВРУ ухвалила законопроєкт №5762 щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва, що створить справедливі та конкурентоздатні умови для таких бізнесів. Однак дешевого алкоголю, як і тютюну, українці не побачать, адже в ЄС, куди прагне Україна, дотримуються політики збільшення акцизів.