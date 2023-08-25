Пенсії в Україні: хто може розраховувати на перерахунок виплат від ПФУ

Пенсіонери для перегляду розміру виплат можуть надати довідку про зарплату за період до 2000 року. Тоді ПФУ зобов'язаний провести спеціальну перевірку.

Українські пенсіонери можуть за власним бажанням можуть подати до Пенсійного фонду заяву про перерахунок пенсії. Розглянути прохання громадян і навіть перерахувати розмір виплат у держструктурі можуть навіть під час війни. У виданні "На пенсії" розповіли, скільки часу можуть перевіряти документи для перерахунку виплат.

Як відбувається перевірка

Так, наприклад, іноді пенсіонери надають довідку про зарплату за період до 2000 року. Тоді органи ПФУ мають провести обов'язкову перевірку. Зокрема, співробітники держструктури зв'язуються з підприємством, на якому свого часу працював громадянин, а також перевіряють документи, на підставі яких видано довідку. Наприклад, це можуть бути особисті рахунки про нараховану зарплату.

Скільки триває процедура

У законодавстві відсутні чіткі терміни для проведення таких перевірок. Зазначається, що особливо гостро питання постало під час воєнного стану, коли з'явилися випадки, коли доступи до деяких архівів були закриті для збереження даних.

Але за ідеальних умов рішення про призначення або перерахунок пенсії має прийматися протягом десяти днів. Тож якщо громадянин подавав заявку на перерахунок пенсії під час війни, але його прохання не розглянули з якихось причин, то коли ситуація в країні налагодиться, відповідний перерахунок зроблять заднім числом.

Головне, щоб пенсіонер міг підтвердити, коли саме подавав заяву на перерахунок пенсії та відповідну довідку.

Як подати заяву на перерахунок виплат онлайн

Для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, увійти в особистий кабінет, а також:

у розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати вкладку "Заява на перерахунок пенсії";

ознайомитися з інструкцією;

обрати свій територіальний орган ПФУ та вид перерахунку "ч.4 статті 42".

Після цього заявник має заповнити необхідні поля заяви та завантажити вже підготовлені копії паспорта та ідентифікаційного коду, додати відмітку про згоду на обробку персональних даних, сформувати заяву, перевірити ще раз всі дані, підписати заяву електронним підписом і надіслати її до Пенсійного фонду для обробки.

Нагадаємо, в Україні діє програма додаткових виплат до пенсій для літніх людей, згідно з якою пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць. Але отримати фінансову підтримку можуть не всі українці.

Також 17 серпня Фокус писав, чи зарахують в Україні стаж тим пенсіонерам, які працювали в Польщі.