Просто так не піти: Кремль посилив міжнародним компаніям умови виходу з ринку РФ

За інформацією західних журналістів, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та упущену вигоду.

Російська влада намагається задешево скупити активи зарубіжних компаній, які збираються припинити роботу в Росії через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Росія поступово посилювала вимоги до виходу відтоді, як західні компанії почали оголошувати про свій відхід. Керівники багатьох брендів кажуть, що їм дедалі складніше орієнтуватися в нових правилах на російському ринку.

За даними журналістів, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у Росії через списання та упущену вигоду. Так, пивоварна компанія Heineken 25 серпня повідомила, що продала всі свої активи в Росії всього за 1 євро. Новим власником підприємств стала російська Arnest Group.

При цьому анонімні джерела розповіли журналістам, що під час деяких угод російські представники вимагають надати додаткові знижки, інакше російський уряд заборонить купівлю активів.

Так, урядова комісія, яка контролює іноземні інвестиції, має схвалити угоди за участю компаній з так званих "недружніх" країн — тих, які не підтримують Росію у війні проти України і запровадили санкції проти країни-агресора. Банки та енергетичні компанії теж залежать від рішення господаря Кремля Володимира Путіна.

Тим часом джерело на фінансовому ринку, яке працює з компаніями, що хочуть покинути РФ, повідомило, що комісія завертає деякі угоди назад, заявляючи, що сума має бути на 20-30% нижчою за ринкову ціну.

Нагадаємо, що 28 березня стало відомо про те, що західні компанії, які бажають піти з ринку Російської Федерації та продати свої активи, зобов'язали вносити пряме пожертвування в казну РФ.

Зазначимо, що росіяни намагаються заміщати продукти, що стали звичними. Наприклад, коли ринок покинула Coca-Cola, то авіакомпанія "Росія" з групи "Аерофлот" почала пригощати своїх пасажирів напоями "Тархун" і "Байкал" від російської компанії "Чорноголовка".