Не було грошей на таку покупку: ВАКС конфіскував у співробітниці митниці квартиру у Львові

Чиновниця митниці стверджувала, що квартиру за 1,86 мільйона гривень їй нібито подарувала мама.

У чиновниці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці Вищий антикорупційний суд конфіскував квартиру. Житло площею понад 100 квадратних метрів розташоване в передмісті Львова. Про це 28 серпня повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що нерухомість була куплена 2020 року і на той час оцінювалася в 1,86 мільйона гривень. Сама чиновниця митниці стверджувала, що квартиру їй нібито подарувала мама. Цю інформацію вона й відобразила у своїй декларації.

Утім, фахівці проаналізували майновий стан і доходи її сім'ї. Під час розслідування вдалося з'ясувати, що її матері не вистачило б грошей на купівлю такої нерухомості.

"Працівники ДБР і прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду з приводу їх конфіскації. Зокрема, не благодійність посадовця підтвердив і моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 25 серпня пресслужба Національного агентства із запобігання корупції повідомляла, що квартири позбулася Ганна Бісюк, яка працює на митному посту "Львів — Північний" Галицької митниці. За інформацією відомства, мама Бісюк, яка нібито й подарувала квартиру своїй доньці, стверджувала, що витратила на квартиру свої заощадження, отримані в період трудової діяльності та від продажу двох інших квартир. Крім того, ще частину грошей їй позичив зять.

Нагадаємо, днями очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко повідомила, що український уряд вирішив конфіскувати майно глави окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та членів його родини. Зокрема, у власність держави перейшли три земельні ділянки, кілька підприємств і квартир колаборанта.

Також зазначимо, що в серпні ДБР завершило розслідування проти політика Андрія Деркача. Так, правоохоронцям стало відомо, що він взяв у спецслужб РФ понад 500 тисяч доларів і за ці гроші займався антиукраїнською діяльністю.