Б'є рекорди: держборг України за місяць збільшився на 4 мільярди доларів

Станом на 31 липня, як підрахували в Міністерстві фінансів, державний борг України становить 123,63 мільярда доларів.

Рівень державного та гарантованого боргу України станом на 31 липня 2023 року виявився найбільшим в історії нашої країни. За минулий місяць до суми держборгу додалося 4 мільярди доларів, повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що державний борг України тепер становить 4,52 трильйона гривень (123,63 мільярда доларів) або 93,02% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

"Державний зовнішній борг становив 3 050,34 мільярда гривень (62,76% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 83,41 мільярда доларів. Державний внутрішній борг становив 1 470,75 мільярда гривень (30,26% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 40,22 мільярда доларів", — підрахували в Мінфіні.

Показник гарантованого державою боргу на кінець минулого місяця був на рівні 339,5 мільярда гривень або 9,28 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Україні вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом. Як повідомили 10 серпня 2022 року в Мінфіні, відстрочка за платежами діятиме до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько 20 млрд доларів.

Тим часом ніхто з міжнародних партнерів України не дав згоду на виділення фінансової допомоги нашій країні на наступний рік. Так, 24 серпня 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що переговори із союзниками тривають.

"На цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, зокрема видатки сектору безпеки та оборони. На наступний рік ми ведемо переговори з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", — зазначив чиновник.

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