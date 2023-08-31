Компенсація за нових працівників: як держава покриває витрати на ЄСВ

Додаткове фінансування від держави роботодавці можуть отримати, якщо виконають кілька умов. Фахівці Донецького обласного центру зайнятості поділилися подробицями.

Через війну в Україні виникли глобальні проблеми: криза в економіці, міграція, руйнування, відтік робочої сили. Тим часом українські підприємці навіть у такий складний для країни час, можуть розраховувати на компенсацію Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за працевлаштування нових працівників, розповіли в Донецькому обласному центрі зайнятості.

Там зазначили, що компенсація єдиного внеску за працевлаштування на нові робочі місця надається роботодавцям відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну України від 18.04.2023 № 338.

Право на компенсацію

Вона є у роботодавців, які надають нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних. Ця умова поширюється на роботодавців, які одночасно:

є суб'єктами малого підприємництва;

створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних шляхом укладення трудового договору.

Компенсацію надають також за умови, що розмір зарплати працевлаштованого працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

При цьому компенсацію не видадуть, якщо є заборгованість:

зі сплати єдиного внеску;

зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

з виплати заробітної плати;

перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців.

якщо розпочато процедуру банкрутства (неплатоспроможності), передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, або перебування у стадії ліквідації.

Розмір компенсації

Сума щомісячної компенсації становить від 1 474 гривень. Виплату нараховують за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Тривалість виплати компенсації становить 12 місяців протягом наступних двох років.

Нагадаємо, в Україні планують зобов'язати всіх роботодавців погасити наявні заборгованості перед працівниками. В іншому разі їм загрожують чималі штрафи, сказано в законопроєкті №9510.

Ще Фокус писав, що розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування безробітних внутрішніх переселенців з 10 січня 2023 року становить 6,7 тис гривень.