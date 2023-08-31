Доплати до пенсій від ООН: коли українці отримають гроші

Деякі українські пенсіонери почали отримувати доплати до своїх пенсій від ООН. Подавати заявку на виплати не потрібно, виплати надійдуть українцям, інформація про яких є в державних реєстрах.

В Україні стартував проєкт із доплат для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, який реалізовує Всесвітня продовольча програма ООН в Україні. Про це повідомляє пресслужба організації.

Кому виплачують гроші?

Грошова допомога належить громадянам України, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (які є в переліку, визначений урядом) та отримують пенсійні виплати, що менші за 3 тисячі гривень. Також гроші перерахують тим пенсіонерам, у яких не було інших грошових допомог з 1 березня 2023 року. Наприклад:

допомоги на проживання для ВПО;

фінансова підтримка від міжнародних організацій.

Ті пенсіонери, які підпадають під ці умови, протягом чотирьох місяців отримуватимуть суму, якої не вистачає до 3 тисяч гривень пенсії. Мінімальний розмір виплати — 100 грн. Грошові кошти надходять безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

"Зі зростанням цін через війну, мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої необхідності, і багато хто з них змушений зменшувати кількість прийомів їжі, або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу. Ми підтримуємо найбільш вразливі верстви населення через уже наявні інструменти соціальної допомоги, щоб наші програми доповнювали допомогу від уряду", — зазначила", — зазначила директорка Світової продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгворт.

Як отримати допомогу?

Для цього звертатися нікуди не потрібно. Гроші нараховуватимуться відповідно до наявної в державних реєстрах інформації про пенсіонерів. Програма фінансується Європейським Союзом із додатковими внесками Норвегії, Швеції та приватних донорів.

Зазначимо, що на виплати від ООН не зможуть претендувати

громадяни, у яких розмір пенсійних виплат перевищує 3 тисячі гривень;

пенсіонери, які вже отримували міжнародну фінансову допомогу через сервіс "єДопомога";

українці, яким уже виплачували держдопомогу, зокрема, щомісячні доплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, деякі українці із серпня 2023 року отримують новий розмір пенсії. Також нагадаємо, у кого з громадян можуть забрати пенсійні виплати і чому.