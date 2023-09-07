В Україні з'явилися нові правила фінмоніторингу: кого контролюватимуть банки

Для українських банків з 7 вересня запровадили нові обов'язки та перелік індикаторів підозрілості. Також Національний банк врегулював роботу з е-резидентами.

Національний банк України (НБУ) оголосив про нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу. Про відповідні зміни повідомила 6 вересня пресслужба регулятора.

Зазначається, що нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів із фінансового моніторингу та створять умови для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму та іншої незаконної діяльності.

Які нові вимоги запровадив Національний банк із 7 вересня 2023 року:

банки зобов'язали обов'язок реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Ця вимога не поширюється на клієнтів-фізичних осіб, які займаються звичайними фінансовими операціями на суми та в обсязі, якщо їх можна раціонально обґрунтувати;

розширено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/поновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

також уточнено процедуру здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Буде відрегульовано процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Що зміниться на валютному ринку восени 2023 року

Анна Зотько пояснила Фокусу, що готівковий курс у вересні перебуватиме під впливом рішення НБУ, який дозволив населенню купувати безготівкову валюту без додаткових умов. За словами експерта, орієнтиром для курсових очікувань буде діапазон 37,05-37,4 грн/дол.

"через конкуренцію між двома сегментами валютного ринку частина попиту перетікатиме в банківські додатки. Що змушуватиме курс на готівковому ринку потроху знижуватися", — розповіла вона.

Зотько зазначила, що теоретично уповільнити цей процес може ймовірний ситуативний дефіцит готівкової валюти, адже банкам потрібно буде підкріплювати нею каси.

"Але поки що не можна сказати, як саме поводитимуться українці. Може й не буде значного попиту на зняття придбаної безготівкової валюти, зрештою й не виникне. А якщо й так, імовірний дефіцит навряд чи буде тривалим", — сказала Анна Зотько.

Нагадаємо, з липня 2023 року НБУ почав запроваджувати Стратегію пом'якшення валютних обмежень. У межах цієї Стратегії 19 серпня внесено зміни в торгівлю валютою. Зокрема, планують поліпшити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою.

Також зазначимо, що Також додамо, що в липні в Україні в червні показник інфляції вперше з початку повномасштабного вторгнення знизився до найнижчого — 12,8% порівняно з червнем 2022 року.