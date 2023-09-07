Єврокомісія планує ввести податок на прибуток від заморожених активів РФ

Заморожені активи Ценробанку Росії можуть принести надприбуток у розмірі близько 3 млрд євро.

Представники Європейського Союзу сьогодні, 7 вересня, розпочинають серію зустрічей для обговорення запровадження податку на прибуток від заморожених активів Банку Росії. Ці кошти, згідно з планом Єврокомісії, виконавчого органу ЄС, надійдуть до бюджету союзу і надалі будуть використані для допомоги у відновленні України. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Європейська комісія збирається запропонувати поетапний план, реалізація якого дасть змогу здійснити оподаткування активів ЦБ на законних підставах. План ЄК складається з трьох кроків:

Визначити конкретні фінансові зобов'язання та їхній обсяг. Сформулювати вимоги до центральних депозитаріїв цінних паперів, щоб відокремити залишки грошових коштів на заморожених рахунках ЦБ Росії. Оподаткувати ці доходи та перерахувати їх до бюджету ЄС.

Поетапна реалізація дасть Єврокомісії час для перемовин між країнами-членами союзу.

Графік обговорення плану Єврокомісії

На 7 вересня призначено зустрічі Єврокомісії з представниками Бельгії, Франції, Іспанії, Німеччини та Італії. Наступного тижня відбудеться загальна зустріч, у якій візьмуть участь представники всіх 27 держав Євросоюзу.

План ЄК буде ухвалено тільки в разі одностайно ухваленого рішення, оскільки він стосуэться безпеки і зовнішнбоъ політики всіх країн-членів.

Bloomberg зазначає, що план ЄК викликає у деяких країн Євросоюзу фінансові та юридичні побоювання. Серед можливих ризиків у разі вилучення російських активів називають зниження інвестиційної привабливості єврозони.

Скільки грошей принесуть заморожені активи РФ

Заблоковані в Євросоюзі російські активи оцінюються в більш ніж 200 млрд євро. Очікується, що непередбачений прибуток становитиме близько 3 млрд євро.

Більше половини суми активів — грошові кошти та депозити. Значну частину суми, що залишилася, представлено цінними паперами, які в міру їх погашення перетворюватимуться на гроші. Термін погашення становить два-три роки.

Нагадаємо, що в червні країни ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ на користь України. Європейська комісія збиралася представити детальну пропозицію до кінця літа, але терміни зсунулися на вересень.