За словами глави МЗС Естонії Маргуса Цахкна, уряд схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, потім його буде надіслано до парламенту.

Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка узаконить конфіскацію активів Росії, що підпадають під санкції, на користь України. Це станеться вже цього року. Про це пише видання Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, уряд схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, потім його буде надіслано до парламенту. Таким чином Естонія планує підштовхнути інші країни ЄС до реалізації загальноєвропейського плану

"Це дійсно вдарить по олігархах, це дійсно вдарить по російській державі", — сказав Цахкна.

За його словами, він очікує, що закон неминуче викличе російські судові позови.

Повідомляється, що ініціатива Естонії, робота над якою ведеться з грудня минулого року, може торкнутися близько 35 мільйонів євро, які були заморожені ЄС. Згідно з естонською схемою, міжнародний реєстр збитків України використовуватимуть як підставу для експропріації активів, що підпадають під санкції.

Нагадаємо, що журналісти також писали, що російський бюджет коливається до профіциту, незважаючи на падіння доходів від енергетики. Так, профіцит у серпні сягнув майже 456 мільярдів рублів (4,7 мільярда доларів). Це один із найбільших показників 2023 року.

Також російські ЗМІ 7 вересня повідомили, що рубль пробив "дно" всупереч планам ЦБ у 10 разів збільшити продажі валюти. За словами журналістів, Кремль зараз тисне на Центробанк РФ, оскільки "тризначний долар" не узгоджується з риторикою перемоги над санкціями Заходу.