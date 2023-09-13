Ремонти завершаться вчасно: Шмигаль відзвітував про готовність енергосистеми до опалювального сезону

За словами прем'єр-міністра, Міненерго взяло на себе зобов'язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків теплових електростанцій, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підготовка енергосистеми до майбутнього осінньо-зимового періоду перебуває на завершальній стадії. Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

На засіданні уряду прем'єр-міністр зазначив, що наразі проведено ремонтні роботи на 7 атомних енергоблоках, і ще два блоки буде введено в експлуатацію до початку опалювального сезону. Загальна потужність цих блоків становитиме 7,8 ГВт.

Крім того, також повідомляється, що Міненерго взяло на себе зобов'язання про введення в експлуатацію 25 енергоблоків теплових електростанцій до початку опалювального сезону, що забезпечить енергосистемі додаткові 4,5 ГВт потужності.

За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.

"Відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. Тривають інтенсивні ремонти, які завершаться вчасно. Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС потужністю майже 2,3 ГВт", — сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що підготовка енергосистеми до майбутнього осінньо-зимового періоду перебуває на завершальній стадії.

Додається, що до зими готові 15,2 тис. котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків і лікарень.

Раніше експерти говорили " Фокусу", що навіть якщо багатогодинних відключень взимку не уникнути, є генератори, які встановлюють на насосних станціях, на котельнях, завдяки чому буде тепло і вода .

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускав, що РФ, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну систему України під час опалювального сезону, тому зараз важливо сформувати багаторівневий захист для енергетичних об'єктів.