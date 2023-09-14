Менше років на службі, вища пенсія: чи треба Україні змінювати законодавство для військових

У ВРУ зареєстрували ініціативу, яка збільшить кількість відсотків від грошового забезпечення до суми пенсії військовослужбовця та дозволить йому раніше вийти на заслужений відпочинок. Однак опитані Фокусом експерти скептично оцінюють спроможність уряду реалізувати задум.

Ухвалювати законопроєкт № 9680, який розширює перелік підстав для виходу військовослужбовців на пенсію за вислугою та прискорити процес набору пільгового стажу, до проведення ревізії солідарної системи не варто. Такі думки висловили Фокусу опитані експерти, йдеться у статті "Пенсії для військових. Як в Україні планують збільшити виплати захисникам".

За словами Олександри Бетлій, провідної наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, перед тим, як реформувати пенсійне законодавство військових, потрібно загалом провести ревізію солідарної системи.

Варто реформувати солідарну систему, аби вистачило грошей на підвищення пенсій військовослужбовцям, кажуть фахівці

"Зараз Міністерство соціальної політики готове реформувати солідарну систему, але для цього треба розібратися, що у ній є. Вона працює дуже складно. Бо крім страхової пенсії є 50 млн доплат, не зрозуміло, хто за що отримує", — каже експертка.

Якщо реформувати пенсійну систему непослідовно, прогресу не досягнути. Адже "в Україні є багато законів, постанов, що не виконується, бо не вистачає грошей. Запровадити зараз пільгові умови, які ми не зможемо профінансувати – буде ще менш чесно, ніж не робити це".

Крім того, точно спрогнозувати навантаження на бюджет у зв’язку з ухваленням ініціативи складно.

"У зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України неможливо передбачити кількість військовослужбовців ЗСУ та інших оборонців, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та які потрапили та перебувають у полоні, і які потребуватимуть соціального та правового захисту у подальшому", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту..

Спрогнозувати видатки для забезпечення пенсіями військових вкрай складно, адже збройна агресія Росії триває

Пенсії військовослужбовцям нараховують не на загальних підставах, нагадує фінансовий аналітик Ярослав Жаліло.

"Одна справа, якщо людина перебуває на військовій службі. Завжди військові мали можливість виходити на пенсію рано. Якщо ж людина демобілізована, то на пенсію виходитиме не як військова, а на загальну, просто раніше", — каже він.

Окрім пенсій, уряд має забезпечити військових належною медичною допомогою, наголошують експерти

Ярослав Жаліло переконаний: держава повинна подбати про тих, хто захищає Україну від російської агресії, однак допомога не повинна зводитися до пенсійного забезпечення.

"Люди виходитимуть на пенсію в достатньо ранньому віці, — пояснює він. — Більше ресурсів варто вкласти не в те, щоб вони отримували пенсію, а в те, щоб забезпечити адекватне відновлення здоров’я, перекваліфікацію й відновлення професійних навичок, допомогу з житлом тощо".

Нагадаємо, уряд підготував законопроєкт, який збільшує видатки з держбюджету на 317 мільярдів гривень. Так, видатки на Міністерство оборони України збільшиться ще на 17%.

Також Фокус писав, що військові можуть отримати пенсію по інвалідності, розмір якої залежить від причини інвалідності. Так, якщо вона спричинена війною, інваліди I групи отримують 100% сум грошового забезпечення; II групи — 80%; III групи — 60%.