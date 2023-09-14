Подорожчає чи подешевшає: українців попередили, чого чекати від цін на картоплю восени

За словами віцепрезидента Асоціації виробників картоплі України Ніка Гордійчука, восени ціни на картоплю в Україні зміняться.

В Україні цієї осені істотно подешевшає картопля. Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай, заявив віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук.

"Урожайність картоплі цього сезону буде вищою порівняно з минулим сезоном, що, безумовно, негативно вплине на ціну", — сказав він.

Гордійчук прогнозує, що 2023 року в Україні буде надлишок урожаю картоплі. А експортувати картоплю навряд чи будуть.

"Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", — розповів Гордійчук.

Повномасштабна війна з Росією також вплинула на картопляний сезон в Україні. Так, через масовий виїзд громадян за кордон споживчий ринок в Україні скоротився.

"Тому, наприклад, знизилося споживання чіпсів, тоді як переробники зменшують свої замовлення від виробників", — додав Нік Гордійчук.

Він зазначив, що вартість картоплі вже знижується, але це ще не межа.

"Ми бачимо тенденцію до цін. Вони стартували з 1,20 євро за кілограм ранньої картоплі в червні та знизилася до 0,16 євро/кілограм з ферми", — пояснив віце-президент Асоціації виробників картоплі.

Скільки коштує картопля зараз

За даними Мінфіну, середня ціна на картоплю в українських супермаркетах становить 9,79 грн/кг. Найнижча ціна — в Auchan:

Metro — 11,34 грн/кг;

Auchan — 8,50 грн/кг;

Megamarket — 9,90 грн/кг;

Varus — 9,40 грн/кг;

Водночас, в Україні існує дефіцит якісної картоплі. Саме тому, за словами Гордійчука, супермаркети пропонують найкращу ціну на картоплю хорошої якості на рівні 0,18-0,20 євро за кг. Водночас уся картопля може подорожчати вже на початку 2024 року.

Зазначимо, що в Україні в липні 2023 року порівняно з липнем 2022, як свідчать останні дані Держстату, найбільше подорожчали яйця — на 56,4%. На другому місці — фрукти, які цього літа додали в ціні на 25%.

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