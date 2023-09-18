Нові санкції проти Росії: які обмеження готує Євросоюз

Нові обмеження, як очікується, будуть представлені вже наступного місяця.

У Європейському союзі обговорюють уже 12 пакет санкцій проти Росії за повномасштабну війну проти України. Нові обмеження ще обговорюють, але відомо, що вони можуть торкнутися імпорту алмазів із РФ. Про це 18 вересня повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією журналістів, домовитися про нові санкції, щоб покарати агресора, Євросоюзу буде складно, оскільки попередні спроби запровадити санкції проти російських дорогоцінних каменів були невдалими. Усе тому, що проти обмеження виступали країни-імпортери, наприклад Бельгія.

Крім того, Євросоюз може посилити заходи з протидії обходу Росією вже чинних санкцій. Також, як зазначається в публікації, європейські політики можуть погодитися віддати нашій країні прибуток, що зберігається в деяких країнах після заморозки активів центрального банку Росії.

"У рамках обговорень Єврокомісія озвучить пропозиції щодо запровадження податку на непередбачувані доходи на прибуток, заморожений активами російського центрального банку в клірингових палатах — незважаючи на протидію з боку Європейського центрального банку. Загалом активів Цетробанку РФ заморожено приблизно на 200 мільярдів євро, деякі європейські лідери згодні спрямувати частину цієї суми на відновлення України", — зазначається в публікації.

Крім цього, група країн, серед яких Польща і балтійські держави, закликають також запровадити додаткові обмеження у сфері торгівлі російським скрапленим газом і санкції у сфері IT-послуг. Також вони закликають ввести обмеження на атомну енергетику РФ.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз запровадив нові санкції проти росіян: громадянам країни агресора заборонили приїжджати до країн блоку власними автомобілями та зі смартфонами.

При цьому незважаючи на те, що РФ наразі є чи не найбільш підсанкційною країною світу, 30 серпня у The Financial Times писали, що країні все одно вдається імпортувати до ЄС значні обсяги скрапленого газу. До того ж ознаки відновлення починає демонструвати російська економіка.