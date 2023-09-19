Торгова війна України та Польщі: ТОП 5 питань, на які варто знати відповідь

Відносини України з кількома країнами ЄС, зокрема Польщею, через заборону на ввіз агропродукції загострюються. Фокус дізнався про причини конфлікту та можливі сценарії подальших дій.

Європейська комісія не продовжила дію заборони на імпорт українського зерна у країни Європейського союзу. Проте прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що з 16 вересня його країна запровадить ембарго на українське зерно. "Ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна попри незгоду ЄК. Ми не будемо слухати Берлін, ми не будемо слухати фон дер Ляєн, Туска чи Вебера. Ми це зробимо в інтересах польського фермера", — повідомив Моравецький.

Тим часом, не лише Польща хоче продовження дії заборони на імпорт української агропродукції. У Словаччині та Угорщині теж притримуються позиції, що вітчизняних фермерів потрібно захистити від продукції з України. Наприклад, за словами прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора, заборона на ввіз української продукції діятиме у Словаччині до кінця 2023 року, аби "запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів".

В Угорщині теж кажуть, що кордони для української агропродукції відкривати не збираються. За словами міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, Угорщина взагалі хоче закрити свої кордони для 24 українських товарів, серед яких – зернові, ріпак, соняшник, борошно, олія, мед, яйця та м'ясо.

В Україні миритися з доволі недружньою позицією сусідів не збираються. Як заявив в інтерв'ю Politico заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, Україна 18 вересня розпочне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини, тобто країн, які продовжили дію заборони на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії.

Фокус шукав відповіді на важливі питання, що пов’язані з забороною країн ЄС на імпорт української агропродукції.

Чому виникла заборона на ввіз до ЄС української агропродукції та як можна вирішити це питання?

Реакція уряду Польщі та невеликих європейських країн була цілком прогнозованою, каже економічний експерт, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

"Замість того, щоб будувати транспортні коридори до Гданська, щоб вивезти нашу сільськогосподарську продукцію у Балтійський регіон, відповідальні люди в уряді України займались бозна чим, залишивши агробізнес наодинці із проблемою. Ринок Польщі – досить насичений, там є свої виробники, ринки ж Угорщини, Словаччини та Болгарії – досить маленькі, вони не здатні витримати навалу нашої сировини і продуктів харчування", — розповідає Віталій Шапран. На його думку, уряд Болгарії поки що тримає оборону, але знаходиться під шаленим тиском місцевих фермерів. "Проблему потрібно вирішувати кардинально, а не погрожувати судами нашим друзям та маленьким ринкам, де населення всієї країни всього в 2-3 рази більше за населення Києва", — впевнений експерт.

Поки що Україна може через дунай вивозити частково свою продукцію, але найкраще було б відкриття портів в Чорному морі та транзит агропродукції до Гданська Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Він вважає, що до наших партнерів потрібно віднестись вибірково, і варто йти в арбітраж проти Угорщини. А от зацікавленість Польщі та Словаччини у тому, щоб не було навали нашої продукції на їх ринки, і це варто використати виключно як інструмент до залучення їх до розбудови транзитних коридорів. "Економіка – це бізнес, тож варто сідати за стіл переговорів і шукати спільні інтереси, а не махати шашками, тим більше що в нас є на кого махати", — впевнений експерт.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, Україна йде правильним шляхом, намагаючись відстояти інтереси українських виробників, зокрема шляхом арбітражу СОТ.

"Нам потрібно вирішити питання вивозу агропродукції до ЄС. Ми не маємо великого вибору для експорту чи транзиту, окрім як спрямовувати наше збіжжя на Європу. Хіба що вивозити через Чорне море за допомогою захисту військових літаків чи кораблів інших країн. Ми заручники цієї ситуації. Те, що Україна подає до арбітражу, це цивілізований шлях. Проте розглядати заяву України там можуть роками. Але потрібно щось робити", — вважає Андрій Шевчишин.

Як заборона країн ЄС на імпорт української продукції здатна вплинути на агрокомпанії та стан агрогалузі?

Звісно, те, що компанії втрачають частину європейського ринку, погано позначається на їх фінансовому стані та рівні податків, які вони сплачують до державного бюджету. Тим більше ситуація складна, адже у липні припинив діяти зерновий коридор в Чорному морі, бо РФ відмовилась продовжувати участь у так званій "зерновій угоді". Але експерти кажуть, що врешті проблемну ситуацію з імпортом агропродукції до Євросоюзу ще можна виправити – головне, вдатися до активної дипломатичної роботи із залучення портів на Балтійському морі для вивезення української продукції в інші регіони – країни Європи, що досі купують українську агропродукцію, та в країни Африки і Азії.

Кілька європейських країн оголосили про ембарго на ввіз українського зерна. Таких країн може стати більше Фото: Ілюстративне фото

"Логістика дуже дорога, проблеми зі зберіганням є у компаній, і вже відомо, що у деяких агрокомпаній є фінансові складнощі, багато компаній сектору постраждали і від обстрілів, і від проблем із продажем продукції, компанії потребують обігових коштів. Частка агрогалузі у ВВП – 15%. Врожаї в Україні хороші, очікування були гіршими. Поки цю частку агросектор не втратить, але така перспектива існує", — каже Андрій Шевчишин.

"Залежить від активності уряду і швидкості реакції, рік наші керманичі вже втратили, при чому, якщо б коридор до Гданська запрацював цим літом, то росіянам не було б економічного сенсу так бомбити портову інфраструктуру на півдні України, та і перемовини по зерновому коридору пройшли б швидше. Коридор до балтійського регіону – це стратегічний крок який зробить українських експортерів сильнішими ніж до війни. Очевидно що ми вже втратили статус транзитної держави, ми маємо це якось компенсувати, коридор до балтійського регіону нам допоможе", — каже Шапран.

Чи вірогідне розширення європейцями списку заборонених до ввезення продуктів?

Наразі йдеться про певний перелік агропродукції, проте, звісно, окремі країни можуть з огляду на "захист внутрішнього виробника" збільшувати кількість заборонених до ввезення українських продуктів.

Європейці можуть розширити перелік заборонених до ввезення продуктів. Угорщина вже заборонила і українські яйця, і борошно з України

"Так, дуже ймовірно, що такий самий крок зробить Болгарія та інші країни. Щоб локалізувати ефект від цієї проблеми, потрібно домовлятись із Польщею про коридор до Гданська, а з Єврокомісією — про його фінансування за рахунок бюджету ЄК та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), це потрібно робити терміново. На період будівництва із Польщею та іншими країнами можна підписати тимчасову угоду про особливий період, де встановити ліміти на поставки нашої агропродукції на їх ринки. Думаю, такий підхід спрацює з усіма крім Угорщини, де до України специфічне відношення", — вважає Віталій Шапран.

Як українські виробники повинні діяти в умовах відсутності портів Чорного моря та діючих у Європі заборон?

Експерти впевнені: до завершення війни проблеми з вивезенням української агропродукції будуть продовжуватися. Проте і після війни можливі складнощі, адже країни ЄС навряд чи захочуть поступатися своєю часткою агроринку Європи на користь українських виробників.

В умовах заборони від країн ЄС українські виробники мають подбати про переробку сировини

"Найкращий спосіб – формування переробки продукції. Є великі запаси зерна, ріпака, ми все це можемо переробляти. Потрібно йти в цьому напрямку, розвивати переробку", — каже Андрій Шевчишин.

На думку Віталія Шапрана, час вкладати кошти в переробку своєї сировини та робити так, щоб додана вартість їх продуктової лінії була більше, а кінцевий продукт був орієнтованим на кінцевого споживача. "Іншого варіанту немає", — впевнений експерт.

Чи можуть європейські заборони вплинути на ціни на українському ринку через пересиченість ринку?

Вплив на внутрішні ціни вже є, кажуть опитані Фокусом експерти, заборона на вивіз агропродукції тисне на ціни – вони знижуються, зокрема дешевшають корми для птиці та худоби, що частково може впливати й на ситуацію з цінами на м'ясо, зростання яких невдовзі буде призупинене.

"Ризики в агрокомпаній зараз надто високі, накопичення на складах продукції тисне на ціни на внутрішньому ринку", — каже Андрій Шевчишин.

Через переповнені агропродукцією елеватори ціни на внутрішньому ринку стрімко падають Фото: Getty Images

На думку Віталія Шапрана, збільшення агропродукції на складах в Україні тисне на ціни на внутрішньому ринку, які знижуються, та ситуація досить небезпечна і потребує уваги уряду.

"Можливо, варто запропонувати виробникам викуповувати частину збіжжя в держрезерв в т.ч. за рахунок грантів від наших міжнародних партнерів. Ця ситуація довго не зможе тривати. По-перше, росіяни вже не так сильно контролюють Чорне море, як на початку агресії. По-друге, Туреччина, як член НАТО, продовжить тиск на росіян, і в них є чим тиснути, через Босфор проходять не тільки зерновози але і нафтові танкери. Тож або ЗСУ, або Ердоган дотиснуть росіян", — резюмував Віталій Шапран.

Нагадаємо, у Болгарії фермери вийшли на протест через продовження імпорту агропродукції з України. Сільгоспвиробники та переробники не стали миритися з рішенням парламенту не продовжувати заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, про яке стало відомо ще 15 вересня.

Раніше Фокус писав, що Угорщина, Польща та Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження на ввезення зерна.