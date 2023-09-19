Україна пропонує країнам-сусідам компромісний сценарій агроекспорту

Україна судитиметься зі Світовою організацією торгівлі через дії країн-сусідів щодо українського імпорту.

Україна збирається подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини і вжити заходів у відповідь щодо цих держав після односторонньої заборони з їхнього боку на імпорт української агропродукції. Одночасно з цим український уряд пропонує Євросоюзу компромісний сценарій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким спотворенням ринку в сусідніх державах-членах ЄС", — повідомив Шмигаль.

Уряд планує узгоджувати експорт товарів до п'яти сусідніх держав з Мінекономіки України. Згідно з постановою, яку планує ухвалити Кабмін, експортери повинні будуть отримувати верифікацію на поставки за кордон.

Прем'єр-міністр також повідомив, що Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини щодо порушення норм Світової організації торгівлі та розпочала антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері.

"Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту в Україну певних категорій товарів із зазначених країн", — попередив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що подальше блокування українського аграрного експорту сусідніми країнами негативно позначиться на українській економіці, фінансах, податкових надходженнях і робочих місцях.

"Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу. Ми вкотре закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих і неправомірних обмежень, від політичного популізму та стати на шлях конструктивного діалогу, від якого справді виграють усі", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща збирається продовжити заборону на ввезення українського зерна. За словами глави польського уряду, обмежувальні заходи покликані захистити польських фермерів.

Також Фокус писав про те, що в Польщі придумали, як Україні розв'язати зернову кризу і запропонували розробити механізм, який дасть змогу якнайшвидше відправляти продовольство за межі ЄС.