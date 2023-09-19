З роботою майже всі: у Нацбанку показали, що відбувається з безробіттям в Україні

Рівень безробіття в Україні знижується, проте допомогу досі отримують трохи більше 45 тисяч зареєстрованих безробітних.

Рівень офіційного безробіття в Україні за підсумками серпня 2023 року встановив черговий історичний мінімум. Потреба роботодавців у працівниках зросла. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує Національний банк України (НБУ).

Так, кількість зареєстрованих безробітних знизилася до 108,7 тисячі, серед яких 78,8 тисячі — жінки. Рік тому в Україні налічувалося 278,6 тисяч безробітних. Водночас кількість зареєстрованих безробітних, яким виплачують допомогу з безробіття, знизилася за рік із 230,5 тисяч до 45 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках, які могли б зайняти звільнені робочі місця (вакантні посади), у серпні становила 47,5 тисяч (за місяць показник збільшився майже на 10 тисяч.

Зазначимо, що в січні 2022 року, тобто за місяць до повномасштабної війни, в Україні було офіційно зареєстровано трохи більше 315 тисяч безробітних.

Під час повномасштабної війни найвищий рівень безробіття було зафіксовано в червні минулого року — 316,4 тисячі осіб. Відтоді кількість безробітних знижувалася щомісяця.

Як безробітним в Україні отримувати 6700 гривень щомісяця

Для цього потрібно приєднатися до проєкту "Армія відновлення" та виконувати суспільно корисні роботи. Наприкінці серпня 2023 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, розповідала, що проєкт охоплює 19 регіонів країни.

Найчастіше безробітні:

розвантажують, фасують і доставляють гуманітарну допомогу;

надають громадянам соціальні послуги в місцях зосередження переселенців;

плетуть маскувальні сітки;

консервують продукцію для потреб ЗСУ;

шиють одяг і ремонтують військову амуніцію;

допомагають пораненим військовослужбовцям у медичних закладах;

розбирають завали;

відновлюють житлові будинки та приміщення;

розчищають залізничні колії та автомобільні доріг, які пошкоджені внаслідок бойових дій;

облаштовують і зміцнюють блокпости;

облаштовують підвальні приміщення під укриття;

будують захисні споруди цивільного захисту;

зміцнюють дамби;

заготовляють дрова для потреб військових і населення.

Зазначимо, нещодавно Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), провела опитування, згідно з яким у 2024 році переважна більшість українських компаній (87%) підвищуватиме зарплату своїм співробітникам.

При цьому майже половина (46%) думає над збільшенням виплат до 10%, а 41% — від 10% до 20%. Водночас кожна сота компанія збирається скоротити колишній рівень зарплат, а 12% не хочуть ні знижувати, ні підвищувати виплати.

Також Фокус уже писав, що протягом найближчих трьох років, як очікується, валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Навіть всупереч інфляції виплати громадянам збільшуватимуться, тож уже 2026 року середня зарплата підросте до 30 тисяч гривень.