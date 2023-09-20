Зеленський запропонував створити зернові хаби в портах Африки

Експорт продовольства до країн Азії та Африки, за словами керівника держави, становить 32 млн тонн їжі, що є суттєвим показником.

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити в портах Африки зернові хаби. На сайті керівника держави опубліковані подробиці.

Він зазначив, що Україна пропонує чіткі дії, які дозволять запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку. Особливо це стосується портів у певних африканських державах.

"Ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік", — заявив Зеленський.

Він розповів, що вже розпочали переговори стосовно реалізації такої ініціативи. За його словами, Україна ніколи не відмовлялася від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки. Зеленський нагадав, що Сили оборони України витіснили російських загарбників за межі чорноморських вод, де реалізовувалася Чорноморська зернова ініціатива.

Президент наголосив, що український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Єгипту, Джибуті, Сомалі, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Тунісу, Індії, Бангладеш, Китаю, Індонезії, Оману, Малайзії, Шрі-Ланки, Пакистану, Таїланду, В'єтнаму, Туреччини й інших країн. Із транзитних портів наша продукція доставлена в Судан і Ефіопію. Керівник держави звернув увагу, що це суттєві показники. Загалом це 32 млн тонн їжі.

"Це на 32 мільйони тонн менше за хаос", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 вересня в Польщі пригрозили заблокувати вступ України до ЄС через зернову кризу. В цій країні вважають, що заборона на ввезення українського зерна змусить офіційний Київ виконати необхідні умови для вступу до Європейського Союзу.