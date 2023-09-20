Польський "трилер" з українським зерном: прем'єр Польщі погрожує посилити ембарго

Глава польського уряду Моравецький жорстко відреагував на виступ президента України Зеленського на Генасамблеї ООН.

У Польщі погрожують розширити список продуктів, які заборонено ввозити з України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг Київ від "загострення ситуації" навколо агроекспорту з України. Про це повідомляє польське видання Gazeta.

Моравецький відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

"Ми запустили тимчасовий морський експортний коридор з наших портів. Ми наполегливо працюємо над збереженням сухопутних маршрутів експорту зерна. І викликає тривогу те, як деякі з наших друзів у Європі розігрують солідарність у політичному театрі, знімаючи трилер із зерном. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають підготувати ґрунт для московського актора", — заявив Володимир Зеленський у вівторок, 19 вересня, в Нью-Йорку.

У відповідь Моравецький нагадав про допомогу, яку поляки надавали Україні з перших днів війни. Він підкреслив, що після цього не можна назвати Польщу "байдужою державою".

"Ми ще віримо в перемогу України і допомагаємо. Але інтереси поляків мають бути на першому місці для нас. І так буде незалежно від того, що говорить будь-хто у світі, тому що ми не кланяємося ні Сходу, ні Заходу, ми діємо тільки в інтересах поляків", — заявив прем'єр-міністр польського уряду.

"Попереджаю владу України: якщо вони загострять конфлікт, ми додамо ще більше продуктів до заборони на експорт на територію Польщі", — додав Моравецький.

Нагадаємо, що Польща погрожує заблокувати вступ України до ЄС на тлі зернової кризи. У торговельній війні Варшаву підтримують Словаччина та Угорщина.

Також у Польщі заявили, що не відкриють кордон для ввезення українського зерна. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, що ембарго покликане захистити польських фермерів.

В середу, 20 вересня, у польському уряді натякнули, що шукають підстави для скорочення підтримки України.