Якщо є два автомобілі: у ПФУ розповіли, як можна отримати субсидію на комуналку

Субсидію на оплату комуналки можуть нарахувати навіть тому домогосподарству, представник якого володіє одразу двома автомобілями. Але є один важливий нюанс.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть скасувати або відмовити в оформленні. Для цього було розглянуто випадок, коли один із представників домогосподарства, яке користувалося пільгою, купив два автомобілі. Деталі повідомила пресслужба відомства.

У держструктурі пояснили, що є "Положення про порядок призначення житлових субсидій", яке затвердив Кабмін України своєю постановою від 21 жовтня 1995 року. Так, згідно з пунктом 14 цього Положення, якщо на 1 число місяця, з якого призначають житлову субсидію, будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства володіє більш як одним транспортним засобом, який підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда та причепа), субсидія в такому разі не призначається.

При цьому один громадянин поцікавився, чи зможе він оформити субсидію, якщо у нього теж є дві машини, але: одна дуже стара, а друга — 2008 року випуску.

"Ваше домогосподарство може претендувати на отримання житлової субсидії з січня 2024 року, коли з часу випуску автомобіля мине понад 15 років", - зазначили у фонді.

Кому ще відмовлять у субсидії

У постанові уряду також сказано, у яких ще випадках держава скасує або не призначить субсидії:

якщо площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири — 130 кв. м (крім випадків, коли йдеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо);

якщо серед членів домоволодіння є повнолітні, до яких є певні зауваження — зовсім не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо;

у разі, коли хтось із членів домоволодіння за 12 місяців до дати оформлення субсидії виплатив більш ніж 51 тис. грн за купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів тощо

за наявної заборгованості за комунальні платежі;

якщо не повернули надмірно нараховану субсидію;

якщо проживають громадяни, які не платять аліментів або заборгували за іншими виконавчими провадженнями;

якщо хтось володіє іншим житло (є широкий перелік винятків);

якщо хтось має на депозитному рахунку більш ніж 100 тис. грн або володіє дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року в Україні відбудеться автоматичний перерахунок житлової субсидії на цьогорічний опалювальний період. Це стосується тих домогосподарств, які отримали субсидію на неопалювальний період цього року, і тих, яким субсидію було призначено в розмірі 0,00 гривень на неопалювальний сезон.

Також нещодавно прес-служба Пенсійного фонду пояснила, як оформити пільгу на оплату комунальних послуг. Зокрема, детально описали, як оформити заявку через веб-портал.