Якщо є два автомобілі: у ПФУ розповіли, як можна отримати субсидію на комуналку
Субсидію на оплату комуналки можуть нарахувати навіть тому домогосподарству, представник якого володіє одразу двома автомобілями. Але є один важливий нюанс.
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть скасувати або відмовити в оформленні. Для цього було розглянуто випадок, коли один із представників домогосподарства, яке користувалося пільгою, купив два автомобілі. Деталі повідомила пресслужба відомства.
У держструктурі пояснили, що є "Положення про порядок призначення житлових субсидій", яке затвердив Кабмін України своєю постановою від 21 жовтня 1995 року. Так, згідно з пунктом 14 цього Положення, якщо на 1 число місяця, з якого призначають житлову субсидію, будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства володіє більш як одним транспортним засобом, який підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда та причепа), субсидія в такому разі не призначається.
При цьому один громадянин поцікавився, чи зможе він оформити субсидію, якщо у нього теж є дві машини, але: одна дуже стара, а друга — 2008 року випуску.
"Ваше домогосподарство може претендувати на отримання житлової субсидії з січня 2024 року, коли з часу випуску автомобіля мине понад 15 років", - зазначили у фонді.
Кому ще відмовлять у субсидії
У постанові уряду також сказано, у яких ще випадках держава скасує або не призначить субсидії:
- якщо площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири — 130 кв. м (крім випадків, коли йдеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо);
- якщо серед членів домоволодіння є повнолітні, до яких є певні зауваження — зовсім не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо;
- у разі, коли хтось із членів домоволодіння за 12 місяців до дати оформлення субсидії виплатив більш ніж 51 тис. грн за купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів тощо
- за наявної заборгованості за комунальні платежі;
- якщо не повернули надмірно нараховану субсидію;
- якщо проживають громадяни, які не платять аліментів або заборгували за іншими виконавчими провадженнями;
- якщо хтось володіє іншим житло (є широкий перелік винятків);
- якщо хтось має на депозитному рахунку більш ніж 100 тис. грн або володіє дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн.
Нагадаємо, що в жовтні 2023 року в Україні відбудеться автоматичний перерахунок житлової субсидії на цьогорічний опалювальний період. Це стосується тих домогосподарств, які отримали субсидію на неопалювальний період цього року, і тих, яким субсидію було призначено в розмірі 0,00 гривень на неопалювальний сезон.
Також нещодавно прес-служба Пенсійного фонду пояснила, як оформити пільгу на оплату комунальних послуг. Зокрема, детально описали, як оформити заявку через веб-портал.