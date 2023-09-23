На бензоколонці закінчилося пальне: як рішення про заборону експорту пального з РФ вплине на ціни в Україні і світі

Уряд РФ ввів заборону на вивезення бензину та дизелю за кордон. Це рішення було прийнято у зв’язку з дефіцитом палива на її внутрішньому ринку. Таким чином, Росія втрачає виручку, а разом з тим і фінансові можливості для ведення війни проти України. У той же час є ризик, що більше платити доведеться і нам.

Уряд РФ, на тлі триваючої паливної кризи всередині країни, ввів тимчасове обмеження на експорт бензину й дизелю. Фермери в Ставропольському, Краснодарському краї, Кіровській, Оренбурзькій області, республіках Північного Кавказу не можуть зібрати урожай через дефіцит палива. У той же час містяни нарікають на подорожчання нафтопродуктів. Так, з початку року станом на 18 вересня ціни на бензин підвищилися на 9,4% при загальній інфляції за цей період у 4,03%.

Причиною нестачі палива всередині країни, яка є найбільшим постачальником нафти у світі, є санкції, а саме відмова Європи купувати "важку" російську нафту, каже директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Через санкції Європа не купує російську нафту, а РФ бракує вільних контейнерів для того, щоб заповнити їх переробленою Фото: Анна Кудрик (колаж)

"Їм самим не вистачає палива, бо їх логістика захлинулася, — пояснює він. — Уся їх "важка" нафта заповнила всі резервуари, тож вони фізично не можуть виробляти паливо навіть для свого ринку. Уже Білорусь працює на Росію, щоб якось покращити їх ситуацію".

Згідно з повідомленням уряду РФ, рішення про заборону експорту бензину та дизелю прийнято "для стабілізації цін на пальне на внутрішньому ринку. Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок пального, що в свою чергу дозволить знизити ціни для споживачів".

Це не перша спроба уряду приборкати паливну кризу. Раніше для стабілізації ситуації уряд збільшив нормативи поставок пального на біржу та організував щоденний моніторинг закупівлі палива для потреб сільгоспвиробників з оперативним коригуванням обʼємів.

Падіння цін на АЗС та менше "нафтодоларів": як рішення про заборону експорту вплине на РФ

Після введення заборони на експорт вартість літру в РФ почала знижуватися. Так, за інформацією росЗМІ, ціна бензину та дизельного палива в європейській частині Росії впала більш, ніж на 10%.

Через заборону на імпорт пального в РФ ціни на АЗС в Європі можуть зрости, застерігають експерти Фото: ТАСС

"Ціни на внутрішньому ринку вже валяться. Очікувано, бо великі експортні обсяги (експорт — це половина їх виробництва) пішли на внутрішній ринок. Обсяг на внутрішньому ринку виріс вдвічі. Тому ціна почала падати, це те, на що вони й сподівалися", — коментує Фокусу директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Однак з іншого боку — Росія продовжує втрачати свої "нафтодолари". "Urals не може йти в Європу через санкції, а подіти її нікуди. Її кораблями відправляють аж у Бразилію, щоб за 5 копійок продати і звільнити резервуари", — каже Льоушкін.

Ціни на пальне на АЗС Росії пішли вниз. Однак РФ ще більше втрачає виручки

І після заборони на експорт пального суми втрат збільшаться. "Росія не отримає грошей в казну. З Новоросійка щодня відправлялося по танкеру 20-30-тисячники — це колосальні суми! Скільки саме в грошах втратить Росія — складно сказати, бо ця інформація засекречена. Росія її закрила з часу введення перших санкцій", — пояснює Льоушкін.

Дорожче для всіх. Як заборона в РФ вплине на світові ціни

Зменшення надходження російського палива не залишиться непоміченим для світового ринку.

Через санкції, РФ - один з головних постачальників нафти у світі - має проблеми з реалізацією видобутого "чорного золота" Фото: Flickr

"Росіяни — найбільші експортери дизелю морем. Зникнення цього обсягу може призвести до суттєвого подорожчання і нестачі продукту. Випадає такий великий гравець. Відповідно, почнеться колотнеча. Котирування однозначно зростатимуть. Для світу це не дуже добре", — вважає Сергій Куюн.

Таким чином, Україна теж ризикує збільшити витрати на закупку пального. "Ми можемо постраждати через те, що якщо ціна буде зростати у світі, то нам доведеться купувати дорожче, як і решті європейських держав", — зауважив експерт і додав, що навряд це триватиме довго, адже ситуація тисне на курс рубля.

Через місяць РФ може відновити експорт пального. До цього її штовхатиме тиск на рубль

На його думку, максимум за місяць РФ вирішить свою проблему і повернеться до експорту.

Нагадаємо, експерти прогнозують збереження тенденції підвищення цін на українських АЗС щонайменше до кінця року. Це пояснюється тим, що на світових ринках зростає ціна на нафту.

Також Фокус писав, що ціни на автогаз в Україні активно зростають з початку вересня. Паливо вже подорожчало більш ніж на гривню за літр, але це ще не межа.