Експорт українського зерна: Дуда заявив про відкриття транзитних коридорів у Польщі

Анджей Дуда назвав правильним рішення польського уряду про продовження заборони на продаж зерна з України на ринку Польщі.

Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі TVP1, передає канцелярія.

"У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно", — сказав Анджей Дуда.

Він зазначив, що Польща намагається допомогти України та тим країнам, які потребують цієї допомоги. Зі слів Дуди, під час повномасштабної війни український врожай мало надходив до тих країн, які цього потребували. Натомість Польщі не потрібне українське зерно, адже країна є самодостатньою завдяки польським аграріям.

Крім цього, Анджей Дуда заявив, що вважає правильним рішення польського уряду про продовження заборони на продаж українського зерна на польському ринку.

"Але ми повинні зробити все, щоб транзит (українського зерна, — ред.) був якомога більшим", — додав він.

Нагадаємо, 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не відкриє кордон для ввезення українського зерна. Він зазначив, що це потрібно для того, аби захистити польських фермерів.

18 вересня польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде врегульоване питання експорту зерна.

19 вересня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка заявив, що через заборону ввезення зерна, Україна введе ембарго на деякі польські овочі та фрукти.

21 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив свою стурбованість через те, що українські олігархи впливатимуть на польський ринок зерна. З його слів, відносини України та Польщі є "напруженими" через розбіжності в питанні зернового ринку.