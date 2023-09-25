Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, хто може вийти на відпочинок у 60 років
Громадянам необхідно мати за плечима 30 років страхового стажу, але щороку ця вимога збільшується. При цьому, в українців є можливість за певних обставин вийти на пенсію за іншими умовами.
Деякі українці зобов'язані будуть працювати до 65 років, перш ніж вийти на пенсію і почати отримувати заслужені виплати. Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Зазначається, що у 60 років далеко не всі категорії громадян зможуть вийти на заслужений відпочинок, якщо йдеться про 2023 рік. В Україні щороку змінюються вимоги для того, щоб можна було піти на пенсію саме за віком.
Для цього громадянам необхідно мати щонайменше 30 років страхового стажу, а от якщо його буде недостатньо, тоді доведеться працювати ще щонайменше 3-5 років.
Якщо кількість стажу — 20 років і більше, то вихід на пенсію відбувається у 63 роки, а якщо менше ніж 20 років і більше ніж 15 років, то у 65 років.
При цьому, у ПФУ окремо зазначили, що розмір пенсійних виплат визначається для всіх людей індивідуально. У розрахунках враховують рівень зарплати громадян, з якої йшли щомісяця внески до бюджету. Також важливу роль відіграє кількість самого стажу.
До слова, підвищення вимог для виходу на пенсію в Україні відбуватиметься до 2028 року. Відповідно, тоді для виходу на заслужений відпочинок потрібно буде мати за плечима 35 років страхового стажу.
Пенсія в 60 років: кому можуть призначити окремо
У ПФУ назвали ще 3 категорії громадян, які можуть перестати працювати після 60 років. Туди віднесли таких українців:
- пільгові умови. Йдеться про тих, хто працював на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умови праці. Зокрема йдеться про виробництво;
- дострокові. Для громадян, які мають особливий статус. Зокрема йдеться про багатодітних матерів та матерів із дітьми з інвалідністю з дитинства; учасників бойових дій; членів сімей загиблих; звільнених з роботи, яким залишалося до виходу на пенсію менше ніж півтора року.
- пенсійний вік зменшується для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та для постраждалих.
Також Фокус повідомляв, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Незважаючи на інфляцію в Україні, за прогнозами, виплати громадянам збільшуватимуться і вже 2026 року середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.