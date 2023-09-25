Буде складніше, ніж торік: чому в ЄС узимку можуть виникнути проблеми з газом

Незважаючи на те, що Євросоюз уже заповнив підземні газові сховища, запаси не гарантують перемогу в газовій війні з Росією, яку Москва продовжує вести з європейськими країнами.

Європейському Союзу в новому опалювальному сезоні 2023/2024 не вдасться скоротити споживання газу на рівні минулого року, оскільки і в промисловості, і в населення майже вичерпані можливості для економії, а нові — справа надто дорога. Про це 24 вересня повідомили у ВВС.

Так, за словами єврокомісара Кадрі Сімсон, зараз Євросоюз залежить від російського газу менш ніж на 8%. Якщо споживання скоротять, блок зможе заощадити до березня 2024 року ще 65 млрд кубометрів.

У публікації сказано, що за оцінками Міжнародного енергетичного агентства (IEA), у першому півріччі 2023 року попит на газ у Європейському Союзі знизився на 30 млрд кубометрів. Тобто, як пишуть журналісти, щоб прогнози Сімсон стали реальністю, європейцям доведеться втиснутися в найхолодніші місяці з такими ж показниками, як і минулої зими, яка була дуже теплою.

Водночас у Європейському центрі Коперника прогнозують, що в жовтні температура повітря буде вищою за норму. Також фахівці вважають, що загалом тепла погода в Західній Європі пануватиме аж до кінця 2023 року. Але найморозніші місяці традиційно — січень і лютий, і на них прогнози поки що не відомі.

Як Євросоюз готується до зими

Ще 18 серпня стало відомо, що запаси природного газу в ЄС досягли історичного максимуму. Так, за інформацією Європейської газової інфраструктури, запаси газу в країнах-членах Євросоюзу в останній місяць літа були заповнені більш ніж на 90%.

Щоб замінити російський газ, ЄС почав активно купувати "блакитне паливо" у США, Норвегії, Азербайджану та інших країн. Аналітики вважають, що це буде остання зима, коли європейці переживатимуть через можливий дефіцит газу з огляду на те, що збільшені потужності з виробництва ЗПГ від таких постачальників, як Катар і США, мають запрацювати в середині 2024 року.

Зазначимо також, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, деякі європейські країни використовують українські газові сховища для збереження газу. За його оцінками, наша країна зараз зберігає понад два мільярди кубометрів газу для ЄС.

Також Фокус розповідав, що в Україні частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Усе тому, що під час бойових дій було пошкоджено газопроводи, тому для восьми міст регіону не представляється можливим організувати централізоване опалення. Влада обіцяє забезпечити людей пічками та дровами.