Буде ще нижчою: в НБУ пояснили, як зміниться облікова ставка до кінця 2023 року

У Національному банку відбулося засідання монетарного комітету, під час якого учасники обговорили, чи можливо продовжувати політику регулятора щодо подальшого зниження облікової ставки.

Рівень облікової ставки в Україні, який зараз перебуває на рівні 20%, може знизитися ще більше. З таким варіантом розвитку подій згодні всі представники комітету з монетарної політики Національного банку, повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що 13 вересня в НБУ відбулася дискусія щодо облікової ставки. Так, усі учасники погодилися з тим, що Нацбанк не відмовиться від циклу зниження облікової ставки, якщо будуть збережені ознаки зниження інфляції та стійкість валютного ринку.

Також у комітеті згодні з тим, що пом'якшення процентної політики й надалі відбуватиметься паралельно із заходами валютної лібералізації та переходом від фіксованого курсу до режиму керованої курсової гнучкості.

"Більшість членів комітету очікують зниження облікової ставки до 18% до кінця 2023 року. Вони вважають, що незважаючи на кращу, ніж очікувалося, поточну макроекономічну ситуацію, регулятор має враховувати наявні ризики, баланс яких останніми місяцями навіть дещо погіршився", — ідеться в повідомленні Нацбанку.

При цьому в комітеті дотримуються думки, що якщо пом'якшення відсоткової політики будуть передчасними, то це може мати негативний ефект на макрофінансову стійкість. Виправити рішення буде складно, оскільки на це піде багато часу і ресурсів.

Нагадаємо, НБУ 14 вересня вирішив знову змінити облікову ставку — вдруге за кілька місяців. Так, з 15 числа облікову ставку було знижено до 20%. Як пояснив голова регулятора Андрій Пишний, цей крок підтримає відновлення економіки і не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.

Що таке облікова ставка

Так Національний банк України фактично визначає, скільки коштуватимуть гроші в економіці. Якщо рівень інфляції підвищується, то збільшується і розмір облікової ставки. Для банків облікова ставка слугує своєрідним орієнтиром для того, щоб визначити відсоткові ставки за вкладами і позиками.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабної війни облікова ставка була знижена НБУ 28 липня 2023 року. Тоді рівень знизили з 25% до 22%. Також НБУ поліпшив макроекономічний прогноз на 2023/2024 роки.

Зазначимо також, що на початку вересня аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital опублікували поліпшений прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року.