Війна не перешкода: українські банки встановили історичний рекорд у 2023 році

Незважаючи на продовження повномасштабних бойових дій, які не можуть не чинити тиск на економіку, українські банки продовжують отримувати прибуток.

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Прибуток українських банків у період із січня до серпня 2023 року становив 95,1 мільярда гривень. Це майже в 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року (8,4 мільярда гривень). Про це свідчать дані Національного банку України.

Як зазначається, нинішній рівень прибутку банків є рекордним за всю історію. До цього найвищим за вісім місяців був чистий прибуток банків ще до війни — у 2021 році дохід становив 45,6 мільярда гривень порівняно з 32,6 мільярда гривень у 2020 році та 44,3 мільярда гривень у 2019.

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Водночас прибуток банків за серпень цього року скоротився до 11,9 мільярда гривень — з 15,5 мільярда гривень у липні. У НБУ зазначають, що це лише п'ятий за величиною місячний показник у 2023 році.

Чисті процентні доходи банків за 8 місяців 2023 року становили 129,3 мільярда гривень, збільшившись на 40,8%, а чисті комісійні становили 33,4 мільярда гривень.

Порівняно з попереднім місяцем чисті процентні доходи банків збільшилися лише на 1% — до 17,91 млрд грн, а чисті комісійні — на 2,1%, до 3,92 млрд грн.

У НБУ додають, що прибуток банків у серпні скоротився через:

зростання відрахувань у резерви майже в 5,3 разів — до 1,62 мільярда гривень;

інших операційних витрат на 24,2% — до 1,47 мільярда гривень;

податку на прибуток — на 37,8%, до 2,65 мільярда гривень.

Загалом за вісім місяців цього року відрахування в резерви становили 6,5 млрд грн, тоді як за вісім місяців минулого року — 89,4 млрд грн, податок на прибуток — відповідно 17 млрд грн і 3,8 млрд грн.

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Нагадаємо, Національний банк з 15 вересня 2023 року знизив облікову ставку з 22% до 20% річних. Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, подальше сповільнення інфляції та спроможність регулятора підтримувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки та зберегти достатню привабливість заощаджень у гривні.

Нещодавно Фокус писав, що українські банки, на вимогу Нацбанку, повідомлятимуть про оплати своїх клієнтів в інтернеті, а також про всі перекази між фізособами і компаніями.