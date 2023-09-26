Росія відновила експорт зрідженого газу через Керч, – Reuters

За даними трейдерів, з 1 по 20 вересня до Керчі було поставлено близько 6 тисяч тонн скрапленого газу. У липні — серпні поставки становили 5,8 тисячі тонн.

Російські виробники пропану і бутану відновили експорт своєї продукції через Керченський порт на Кримському пів острові, повідомило 26 вересня агентство Reuters.

Посилаючись на власні джерела у цій галузі, агенція констатувала відновлення експорту зрідженого нафтового газу (LPG) після 8-річної перерви. За даними інсайдерів, експорт розпочався ще у другій половині червня цьогоріч.

"Поставки йдуть залізницею до порту Кавказ (Азовське море), а потім паромом до Керчі, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено", — наводить Reuters слова трейдера, який знається на торгових потоках.

Видання підкреслює, що це свідчить про здатність Росії не тільки оминати міжнародні санкції, а й експортувати енергоресурси, які наповнюють бюджет РФ. За словами джерел агенції, навесні із Керчі скраплений газ надходив танкерами спорадично, але наразі експорт, який йде в основному до Туреччини, здійснюється на регулярній основі.

"Трейдери кажуть, що поставки через Керч і південні порти Росії досить привабливі завдяки ціноутворенню, хоча експорт цим маршрутом все ще стримується через загрози безпеці та наявність танкерів", — пише Reuters.

Деталі про російський LPG

Зріджений газ (LPG) в основному використовується як паливо для автомобілів, для опалення та виробництва інших нафтохімічних продуктів. Цей енергоресурс був звільнений від широких санкцій Заходу, проте регулярний експорт LPG все ж таки було призупинено. Це сталося у 2015 році через впроваджені тоді масштабніші міжнародні санкції проти російських компаній і виробників за анексію Криму.

"Однак російські виробники, перебуваючи під санкціями, перенаправили значні обсяги зрідженого газу з Європи на схід, переважно до Китаю, а також на російські чорноморські термінали для подальшого експорту до Туреччини, Північної Африки та балканських країн", — зазначає агенція.

Натомість російський експорт зрідженого газу у першому півріччі 2023 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 1,911 мільйона тонн. Причому близько третини загальних поставок за кордон забезпечено морськими шляхами.

За даними Reuters, 34% загального російського експорту LPG було спрямовано до Польщі, 10% — до Латвії, 6% — до Китаю та 5% — до Афганістану.

Нагадаємо, Фокус писав, що попри всі намагання відмовитися від російського газу Кремль все одно зароблятиме на енергоресурсах.

Крім того, 2024 року закінчується дія контракту, згідно з яким газ постачається до Європи через територію України. Український уряд не збирається продовжувати угоду.

Водночас Фокус повідомляв, що план Кремля щодо більшого постачання газу до Казахстану не спрацював — Туркменістан відмовився.