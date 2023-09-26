Податки для бізнесу: скільки платитимуть ФОПи у 2024 році

Фізичні особи-підприємці усіх груп будуть платити більші податки у наступному році, оскільки їх розмір деяких з них залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

В наступному році в Україні підвищать мінімальну зарплату. Після двоетапного підвищення її розмір становитиме 8000 грн. Разом із заробітною платою зміняться розміри деяких податків, зокрема єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що сплачують усі групи фізичних осіб-підприємців. ЕСВ також будуть підвищувати в два етапи разом з підвищенням мінімальної зарплати. У проєкті держбюджету на 2024 рік закладено також підвищення прожиткового мінімуму, що потягне за собою зміну розміру єдиного податку. Про податкові зміни повідомляє інформаційне агентство Ligazakon.

Нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Мінімальний розмір заробітної плати у 2024 році підвищиться двічі – з 1 січня та з 1 квітня:

з 1 січня місячна зарплата становитиме 7100 грн, погодинна оплата – 42,6 грн;

з 1 квітня місячна зарплата зросте до 8000 грн, погодинна оплата – до 48 грн.

У 2023 році розмір мінімальної зарплати був 6700 грн за місяць і 40,46 грн за погодинною тарифікацією.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2024 році підвищиться до 3028 грн.

Податкові ставки для ФОПів у 2024 році

Відповідно до нових розмірів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму ставки ЄСВ та єдиного податку для ФОПів у 2024 році збільшаться.

Оскільки мінімальну зарплату підвищуватимуть двічі, єдиний соціальний внесок, що становить 22% від мінімальної заробітної плати для всіх груп фізосіб-підприємців, також зміниться в два етапи:

1562 грн за місяць, або 4686 грн за квартал – з січня по червень 2024 року;

1760 грн за місяць, або 5280 грн за квартал – з липня по грудень 2024 року.

Максимальний розмір ЄСВ вираховується з доходу, що дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати. Тому з 1 січня 2024 року податкова стеля ЄСВ для ФОПів становитиме 23 430 грн.

У 2025-2026 роках уряд планує і далі підвищувати мінімальну зарплату. Тому передбачається, що ЄСВ зросте до 1841 грн за місяць у 2025-му та 1970 грн у 2026-му році.

Розмір єдиного податку зміниться наступним чином:

І група – 302,80 грн. на місяць, тобто 10% прожиткового мінімуму;

– 302,80 грн. на місяць, тобто 10% прожиткового мінімуму; ІІ група – 1420 грн. на місяць, тобто 20% мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року;

– 1420 грн. на місяць, тобто 20% мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року; ІІІ група – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Хоча розмір єдиного податку для II групи залежить від мінімальної зарплати, його ставка збільшиться лише один раз і буде прив’язана до мінімалки станом на 1 січня 2024 року.

Скільки заплатять підприємці за найманого робітника

За найманих працівників, що отримують мінімальну зарплату, з 1 січня 2024 року підприємці будуть платити ЄСВ у розмірі 1562 грн.

Крім того, з мінімальної зарплати, що становитиме 7100 грн буде утримано наступні податки:

ПДФО (податок на доходи фізосіб) – 7100 х 18% = 1278 грн;

ВЗ (військовий збір) – 7100 х 1,5% = 106,50 грн.

З урахуванням утримання, працівник отримає "на руки" 5715,50 грн за місяць.

Нагадаємо, що з 1 серпня ВР скасувала пільгове оподаткування, яке встановили на початку війни. Деякі категорії підприємців все ж зберегли можливість платити менше або не платити зовсім.

Раніше Фокус писав, чи вирахують ПДФО із зарплат військовослужбовців.