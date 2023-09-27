У Польщі погрожують розширити ембарго проти України: що ще хочуть заборонити

У Польщі обіцяють нові обмеження щодо українського експорту. Тепер вони можуть торкнутися не тільки зернових.

Уряд Польщі після ембарго на українське зерно може обмежити поставки й іншої агропродукції з України. Усе заради того, щоб врахувати інтереси місцевих фермерів, повідомляє 27 вересня "Укрінформ".

Так, за словами голови уряду країни Матеуша Моравецького, Варшава вимагала від Єврокомісії продовжити заборону на ввезення українського зерна після 15 вересня. Але в Брюсселі не підтримали цю ідею, тому Польща зважилася на заборону в односторонньому порядку, оскільки це в її національних інтересах.

"Поки не з'явиться механізм співпраці, ми будемо діяти так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше", — сказав Моравецький.

Він також зазначив, що за війну проти України має платити Росія, а не польське сільське господарство.

Суперечка між Польщею та Україною

Європейська комісія не продовжила дію заборони на імпорт українського зерна в країни Європейського союзу. Однак прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що з 16 вересня його країна вводить ембарго на українське зерно.

При цьому не тільки Польща хотіла продовжити заборону на імпорт української агропродукції. У Словаччині та Угорщині теж зійшлися на думці, що вітчизняних фермерів потрібно захистити від продукції з України. Наприклад, як пояснив прем'єр-міністр Словаччини Людовіта Одора, заборона на ввезення української продукції не буде знята до кінця 2023 року для "запобігання надмірного тиску на словацький ринок".

В Україні ж вирішили покарати сусідів за досить недружню позицію. Так, в інтерв'ю Politico заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка 18 вересня заявив, що почне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини, тобто країн, які продовжили дію заборони на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії.

Нагадаємо, у Болгарії місцеві фермери влаштували протест через продовження імпорту агропродукції з України. Так сільгоспвиробники та переробники вирішили показати, що не згодні з рішенням парламенту не подовжувати заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, про яке стало відомо ще 15 вересня.

Також Фокус писав, що Угорщина, Польща і Словаччина відповіли Україні на погрози поскаржитися до Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження на ввезення зерна.