Щоб не залишитися без грошей: хто допоможе українцям у Польщі, якщо їм не виплачують зарплату

Українцям, які працевлаштувалися в Польщі, розповіли, як вирішити питання з роботодавцем, якщо він затримує заробітну плату.

Після початку повномасштабної війни з Росією багато українців виїхали до Польщі. Через якийсь час деякі громадяни навіть влаштувалися на роботу в новій країні. Водночас важливо знати, що недобросовісні роботодавці, які не виплачують своїм співробітникам зарплату, є і в Польщі. Тому в Посольстві України в Польщі розповіли, як нашим співвітчизникам вирішувати подібні ситуації.

Що робити, якщо не виплачують зарплату

Українцям радять під час працевлаштування обов'язково перевіряти компанію-роботодавця на предмет такої інформації:

чи зареєстрована вона;

чи штрафували цього роботодавця;

чи не перебуває фірма в статусі ліквідації.

Знайти всі ці дані, як зазначають у посольстві, можна в Національному Судовому Реєстрі(krs-online.com.pl). Також можна перевірити Національний урядовий реєстр суб'єктів національної економіки(stat.gov.pl/regon).

"Якщо ви працевлаштовуєтеся через компанію-посередника (агентство з працевлаштування), то таку компанію можна перевірити через базу KRAZ", — наголошується в повідомленні.

Також обов'язково потрібно укласти письмовий договір із роботодавцем. Найкраще — Umowu o pracę, що є гарантією вашого захисту. Ще важливо читати умови договору перед його підписанням.

З питань законності працевлаштування на території Республіки Польща українці можуть звертатися за консультацією до Державної Інспекції Праці. Для біженців працює україномовна лінія за телефоном: +48 22 111 35 88.

Зарплати українців у Польщі зростуть

Це станеться у 2024 році, оскільки уряд запланував двоетапне підвищення рівня мінімальної зарплати. Як повідомляється, підвищення відбудеться 1 січня і 1 липня і торкнеться також офіційно працевлаштованих у Польщі українців.

Відповідний проєкт було ухвалено 14 вересня. Планується, що мінімалка зросте:

з 1 січня — до 4 242 злотих (36 353 грн брутто);

з 1 липня — до 4 300 злотих (36 850 грн брутто).

Раніше Фокус розповідав історії українок Олени та Алли, яким вдалося влаштуватися на роботу в Польщі. А ще Фокус писав, що середня зарплата директора в Польщі перевищує оклад на аналогічній посаді в Україні майже в 4 рази.