У регуляторі розповіли, чи підніметься тариф на електроенергію у разі потужних атак ворога

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Для її відновлення потрібні немалі гроші. Фокус поцікавився у регулятора — НКРЕКП — чи можуть підвищитися тарифи на електроенергію для населення в разі суттєвого дефіциту в системі.

У ніч на 21 вересня росіяни відновили атаки на українську енергетичну інфраструктуру — вперше за шість місяців була пошкоджена енергосистема в західному та центральному регіонах. Атаки в опалювальний сезон можуть посилитися, як це було минулого року. Сьогодні в енергетиків є два джерела фінансових надходжень для розвитку безпеки мереж — підняття тарифів чи залучення коштів інвесторів.

"Коли ми говоримо про тарифи, повинні говорити про основне наше населення, яке треба захищати. Тоді піднімати не треба. Але коли ми говоримо, що є різні споживачі, то треба, щоб енергосистема виживала, енергетика також повинна розвиватися. Бо інвестиційні плани неможливі сьогодні", — зауважив віцепрезидент Національного комітету міжнародної ради з великих електроенергетичних систем "СІГРЕ-Україна" Юрій Бондаренко.

Інвестиційні плани для розвитку енергосистеми за наявних ресурсів неможливі, кажуть фахівці

За його словами, енергосистема зруйнована на 40 – 60%. "У нас від 40ГВт потужності, яку споживала наша країна в 90-му, ми опинилися на 11 – 12 ГВт споживання. Це значить, що сьогодні для відновлення економіки, за оцінками і Світового Банку, й інших інституцій, майже 1 трлн грн треба. Для енергетики – 300 млрд. Ці цифри відсутні", — сказав він під час дискусії у межах форуму "Електричні мережі України 2023".

Чи піде влада на підвищення тарифів на електроенергію для населення

За словами члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Коваленка, тарифи для населення не підніматимуть навіть за умов серйозного пошкодження ворогом енергообладнання в опалювальний період.

"З огляду на позицію уряду, тарифи для населення підвищувати не збираються. Така ідея навіть не обговорюється. Тому, думаю, ні. Так не буває, що сьогодні підняли, а завтра з’явилися гроші. І взагалі соціальна направленість цієї історії в тому, що таких планів немає і роботи в цьому напрямку не чув", — сказав він Фокусу.

Разом з тим у ході дискусії у межах форуму він зауважив, що профільне міністерство розглядає можливість відключення споживачів від електропостачання за борги.

Енергетики більше сподіваються на іноземні інвестиції для розвитку системи, ніж на підняття тарифів Фото: Ілюстративне фото

"Зрозуміло, що війна вносить певні обмеження, що не можна [відключати] там, де люди знаходяться в умовах бойових дій і не завжди можуть оплатити за спожиту електричну енергію. Там, можливо, залишать обмеження. Але в цілому, наскільки мені відомо, Міністерство [енергетики] розглядає це питання", — сказав член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Нагадаємо, українські споживачі можуть економити на комунальних платежах, сплачуючи за електроенергію за спецтарифом. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник електроенергії.

Також Фокус писав, що на думку експерта з ЖКГ Олега Попенка, тарифи на електроенергію та газ зростуть, оскільки для продовження надання військової допомоги у Білому домі очікують, що Київ впровадить план дій, спрямований на лібералізацію тарифів.